Нардепи "Голосу" звернулися до НАБУ і НАЗК у зв'язку з продажем в "Епіцентрі" захисних засобів, які прибули в Україну з Китаю.

Про це повідомили в прес-службі партії.

У партії нагадали, що раніше народний депутат і співвласник “Епіцентру” Олександр Герега розсилав парламентаріям, а також державним органам пропозиції придбати засоби індивідуального захисту у цій компанії.

В “Голосі” вважають, що займатися торгівлею — “не справа народного депутата”, а в діях Гереги вбачається порушення закону.

“Така робота за сумісництвом прямо заборонена законом, а дії в інтересах власного підприємства однозначно можуть бути розцінені як використання свого становища з метою одержання неправомірної вигоди, або, щонайменше – конфлікт інтересів”, — зазначили в партії.

У листах Гереги стверджувалося, що маски та захисні костюми надійшли з Китаю літаком “Мрія”. В той же проміжок часу “Мрією” був доставлений в Україну гуманітарний вантаж з Китаю, при його прибутті був присутній Президент Володимир Зеленський.

З огляду на викладене, в “Голосі” заявили, що офіційні повідомлення про доставлення “Мрією” гуманітарного вантажу, озвучені Офісом Президента України та різними посадовими особами, свідчать про можливий корупційний злочин.

“Ми вбачаємо ознаки вчинення корупційного правопорушення посадовими особами. А саме, зловживання службовим становищем в інтересах підприємницьких структур, які, очевидно, діють з метою отримання прибутку”, — наголосив нардеп Андрій Осадчук.

Нардепи вимагають від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провести перевірку всіх обставин організації доставлення гуманітарного вантажу транспортним літаком “Мрія” з Китаю в Україну, а від Нацагентства по запобіганню корупції (НАЗК) — дати оцінку діям Олександра Гереги.

Напередодні в Мережі був оприлюднений лист на бланку нардепа і співвласника “Епіцентру” Олександра Гереги, адресований мерові Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити захисні засоби, які були доставлені в Україну літаком “Мрія”, в торговельній мережі нардепа. Кличко підтвердив, що лист Гереги надійшов до КМДА.

Літак із вантажем з Китаю особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Як виявилося, “Мрія” доставила вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.