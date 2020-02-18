Верховна Рада України вшанувала сьогодні хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані під час Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Хвилина мовчання була оголошена після реєстрації народних депутатів.

“Шановні народні депутати, ми знаємо, що цей пленарний тиждень – це тиждень, на якому відбувалися події на Майдані. Це тиждень, що увійшов у нашу долю як тиждень Революції Гідності. У мене пропозиція: давайте всі згадаємо усіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також всіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет”, – заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Після цього присутні в залі нардепи, а також журналісти та інші запрошені встали і вшанували пам’ять загиблих.

Як відомо, в період з 18 по 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків пропали безвісти, сотні – були арештовані і піддані тортурам.

Вранці 18 лютого тисячі учасників Євромайдану планували мирну ходу до будівлі Парламенту. В той день в Раді повинна була відкритися чергова сесія, на якій планувався розгляд питань про зміни до Конституції України щодо повноважень президента.

Близько 08:30 ранку мітингувальники почали збиратися на Майдані Незалежності, звідки багатотисячною колоною на чолі з Олегом Тягнибоком, депутатами опозиційних фракцій УДАР, ВО “Свобода” та ВО “Батьківщина” рушили до будівлі Парламенту на вулиці Грушевського.

На Шовковичній проти демонстрантів вийшли бійці “Беркута”. Близько 16:00 силовики захопили барикади мітингувальників, а людей відтіснили до Жовтневого палацу, де і почалося силове придушення.

Станом на 16:00 18 лютого вже були вбиті або отримали смертельні поранення 11 осіб (на додаток до 4 мітингувальників у січні).