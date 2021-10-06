Народні депутати від партій "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" вимагають негайної відставки голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та дострокового припинення повноваження всієї наглядової ради банку.

Про це в Facebook повідомила співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

5 жовтня стало відомо, що на журналістів програми “Схеми” напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, просто в його кабінеті. За допомогою технічних спеціалістів журналісти зуміли відновити видалені працівниками банку кадри нападу.

У зв’язку з нападом на журналістів, п’ятий президент України та голова партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко ініціював звернення до Кабміну стосовно відставки голови “Укрексімбанку” Мецгера Євгена. Ініціативу підтримали депутати трьох фракцій – “ЄС”, “Голосу” та “Батьківщини”.



“Ці добродії за рік своєї роботи отримали 56 млн грн на зарплати! А банк має збитків на 5,6 млрд грн! Не лише особистий друг президента Мецгер спочатку брехав, що ніякого конфлікту з журналістами «Схем» не було. Інші члени правління теж брехали”, – повідомила Ірина Геращенко.

Нардепка стверджує, що зараз в “Укрексімбанку” повторюється сценарій банкрутства “ПриватБанку”, коли з бюджету країни вливалися мільярди рефінансу, але кошти ті йшли стороннім особам в офшори. Це ще одна причина, через яку Ірина Геращенко наголошує на відставці як голови правління, так і всієї наглядової ради.

Депутати вимагають від уряду забезпечення повного, об’єктивного та оперативного розслідування кримінального провадження. Також вимагають розгляду постанови у сесійній залі як першочергової.

Раніше у поліції Києва повідомили , що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.