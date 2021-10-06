Напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»: В ОПУ пропонують відсторонити Мецгера

В Офісі президента пропонують відсторонити від посади голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, аби він не перешкоджав розслідуванню та перевірці справи щодо нападу на журналістів "Схем".

Про це заявив радник керівника Офісу Глави держави Михайло Подоляк.

“Ситуація навколо “Укрексімбанку” може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов’язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися”, – сказав він.

Подоляк також запропонував відсторонити Мецгера від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної перешкоди для розслідування та перевірки.

“Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати”, – додав він.