NASA призупинило співпрацю зі SpaceX після позову Безоса

NASA тимчасово призупинило роботу за контрактом на будівництво місячного модуля на 2,9 млрд доларів, який був укладений з компанією SpaceX Ілона Маска, після того, як Blue Origin конкуруючого мільярдера Джеффа Безоса подала в суд на агентство.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

NASA заявило, що призупинило роботу зі SpaceX над програмою висадки людини на Місяці до 1 листопада.

“В обмін на тимчасове призупинення роботи всі сторони погодилися на прискорений графік судових розглядів, який завершиться 1 листопада. Представники NASA продовжують співпрацю з Міністерством юстиції, щоб перевірити деталі справи, і сподіваються на своєчасне вирішення цього питання”, – заявили в агентстві.

Уряд США з питань підзвітності (GAO) в минулому місяці став на сторону NASA в зв’язку з його рішенням вибрати єдиного постачальника місячного апарату, відхиливши протест Blue Origin.

17 серпня стало відомо, що компанія Blue Origin подала позов до уряду США через контракт NASA (Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) з компанією SpaceX Ілона Маска.