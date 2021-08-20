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NASA призупинило співпрацю зі SpaceX після позову Безоса

NASA тимчасово призупинило роботу за контрактом на будівництво місячного модуля на 2,9 млрд доларів, який був укладений з компанією SpaceX Ілона Маска, після того, як Blue Origin конкуруючого мільярдера Джеффа Безоса подала в суд на агентство.

П’ятниця, 20 серпня 2021, 12:33

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

NASA заявило, що призупинило роботу зі SpaceX над програмою висадки людини на Місяці до 1 листопада.

“В обмін на тимчасове призупинення роботи всі сторони погодилися на прискорений графік судових розглядів, який завершиться 1 листопада. Представники NASA продовжують співпрацю з Міністерством юстиції, щоб перевірити деталі справи, і сподіваються на своєчасне вирішення цього питання”, – заявили в агентстві.

Уряд США з питань підзвітності (GAO) в минулому місяці став на сторону NASA в зв’язку з його рішенням вибрати єдиного постачальника місячного апарату, відхиливши протест Blue Origin.

17 серпня стало відомо, що компанія Blue Origin подала позов до уряду США через контракт NASA (Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) з компанією SpaceX Ілона Маска.

  • Засновник Amazon і найбагатша людина світу Джефф Безос, який нещодавно виконав свій перший політ в космос, запропонував NASA покрити до $2 млрд витрат, якщо космічне агентство США надасть його компанії Blue Origin контракт на створення космічного корабля, призначеного для приземлення космонавтів на Місяці.
  • У липні цього року компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт на 178 мільйонів доларів для запуску місії NASA до супутника Юпітера Європи, яка може містити інопланетне життя в підземному океані.
Теги: Джефф Безос, NASA, SpaceX

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