Про це повідомляє пресслужба NASA.
Передбачається, що у наступні п’ять-десять років “Джеймс Вебб” стане головним рушієм розвитку світової астрофізики й астрономії. За перший рік телескоп має провести 266 спостережень. Також ним зможуть скористатися вчені з 41 країн світу.
Запуск відбувся 25 грудня 2021 року з космодрому Куру у французькій Гвіані, о 14:20 за київським часом.
Унікальність “Джеймса Вебб” в його дуже великому дзеркалі. Воно 6,5 метрів у діаметрі, в той час, коли у “Хаббла” — лише 2,4 метра.
We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!
At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6
— NASA (@NASA) December 25, 2021
Створити подібний телескоп задумали ще у 1996 році, а запуск планували у 2002-2011 роках. На той час припадає активний розвиток астрономії та пошук екзопланет.
“Джеймс Вебб” стане найпотужнішим приладом у пошуку біосигнатур — складних органічних речовин, які не можуть утворитися на планеті без участі живих організмів.
- Також дослідникам вдалося виявити першу ознаку магнітного поля, що оточує планету за межами нашої Сонячної системи.
- Нагадаємо, марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance знайшов органічні хімічні сполуки, що містять вуглець на Червоній планеті.
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