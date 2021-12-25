Про це повідомляє пресслужба NASA.

Передбачається, що у наступні п’ять-десять років “Джеймс Вебб” стане головним рушієм розвитку світової астрофізики й астрономії. За перший рік телескоп має провести 266 спостережень. Також ним зможуть скористатися вчені з 41 країн світу.

Запуск відбувся 25 грудня 2021 року з космодрому Куру у французькій Гвіані, о 14:20 за київським часом.

Унікальність “Джеймса Вебб” в його дуже великому дзеркалі. Воно 6,5 метрів у діаметрі, в той час, коли у “Хаббла” — лише 2,4 метра.

Створити подібний телескоп задумали ще у 1996 році, а запуск планували у 2002-2011 роках. На той час припадає активний розвиток астрономії та пошук екзопланет.

“Джеймс Вебб” стане найпотужнішим приладом у пошуку біосигнатур — складних органічних речовин, які не можуть утворитися на планеті без участі живих організмів.