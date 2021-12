Про це повідомляє пресслужба NASA.

Передбачається, що у наступні п’ять-десять років “Джеймс Вебб” стане головним рушієм розвитку світової астрофізики й астрономії. За перший рік телескоп має провести 266 спостережень. Також ним зможуть скористатися вчені з 41 країн світу.

Запуск відбувся 25 грудня 2021 року з космодрому Куру у французькій Гвіані, о 14:20 за київським часом.

Унікальність “Джеймса Вебб” в його дуже великому дзеркалі. Воно 6,5 метрів у діаметрі, в той час, коли у “Хаббла” — лише 2,4 метра.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6

— NASA (@NASA) December 25, 2021