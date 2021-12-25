25 грудня 2021 року Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) запустило новий телескоп "Джеймс Вебб", який вартує близько 10 мільярдів доларів. Він замінить на орбіті "Хаббл", який пропрацював 31 рік.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Передбачається, що у наступні п’ять-десять років “Джеймс Вебб” стане головним рушієм розвитку світової астрофізики й астрономії. За перший рік телескоп має провести 266 спостережень. Також ним зможуть скористатися вчені з 41 країн світу.

Запуск відбувся 25 грудня 2021 року з космодрому Куру у французькій Гвіані, о 14:20 за київським часом.

Унікальність “Джеймса Вебб” в його дуже великому дзеркалі. Воно 6,5 метрів у діаметрі, в той час, коли у “Хаббла” — лише 2,4 метра.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope! At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

Створити подібний телескоп задумали ще у 1996 році, а запуск планували у 2002-2011 роках. На той час припадає активний розвиток астрономії та пошук екзопланет.

“Джеймс Вебб” стане найпотужнішим приладом у пошуку біосигнатур — складних органічних речовин, які не можуть утворитися на планеті без участі живих організмів.