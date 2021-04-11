Про це повідомляє пресслужба відомства.
Спочатку запуск повинен був відбутися 11 квітня.
Політ вирішили перенести через проблеми, що виникли під час тесту високошвидкісного обертання роторів в п’ятницю.
При цьому наголошується, що вертоліт безпечний і справний, і всі телеметричні дані передані на Землю.
Команда вертольота перевіряє телеметрію, щоб діагностувати й зрозуміти проблему. Після цього вони проведуть тест на повній швидкості.
Планується, що 1,8-кілограмовий вертоліт здійснить кілька коротких перельотів протягом місяця. Марсохід Perseverance в цей час буде залишатися поруч з Ingenuity, щоб фіксувати його пересування.
Ingenuity прибув на Марс разом з ровером Perseverance в лютому 2021 року. Гелікоптер буде використовуватися для вивчення можливості використання гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса.
Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).
- Раніше ровер NASA Perseverance надіслав на Землю перші аудіозапис та відео з Марсу.
- 3 березня у NASA поділилися новими знімками поверхні Марса, які зробив марсохід Perseverance.