Американське Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) перенесло перший політ малого вертольота Ingenuity на Марсі на 14 квітня.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Спочатку запуск повинен був відбутися 11 квітня.

Політ вирішили перенести через проблеми, що виникли під час тесту високошвидкісного обертання роторів в п’ятницю.

При цьому наголошується, що вертоліт безпечний і справний, і всі телеметричні дані передані на Землю.

Команда вертольота перевіряє телеметрію, щоб діагностувати й зрозуміти проблему. Після цього вони проведуть тест на повній швидкості.

Планується, що 1,8-кілограмовий вертоліт здійснить кілька коротких перельотів протягом місяця. Марсохід Perseverance в цей час буде залишатися поруч з Ingenuity, щоб фіксувати його пересування.

Ingenuity прибув на Марс разом з ровером Perseverance в лютому 2021 року. Гелікоптер буде використовуватися для вивчення можливості використання гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).