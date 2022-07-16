Фото: telegram/UA_National_Police

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України

Поліція задокументувала 21 удар по мирному населенню. Є загиблі та поранені. Також зазнали руйнувань житлові будинки, цивільна інфраструктура та засіяні поля.

Росіяни обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області. Під вогнем опинилися міста: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов’янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам’янське, Острівське, Новомаркове та Ягідне.

Фото: telegram/UA_National_Police

“Окупанти вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивними системами залпового вогню “Торнадо-С”, “Ураган”, “Град”, “Смерч” та артилерією”, – йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, серед яких – 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирні, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція та два поля.

Фото: telegram/UA_National_Police

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують обстрілювати міста по всій території України. Минулої доби, 15 липня, від рук російських військових загинуло 7 мирних жителів Донецької області. Ще 14 – поранено.