Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України

Поліція задокументувала 21 удар по мирному населенню. Є загиблі та поранені. Також зазнали руйнувань житлові будинки, цивільна інфраструктура та засіяні поля.

Росіяни обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області. Під вогнем опинилися міста: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Гірник, Краматорськ, Слов’янськ, Красногорівка, села Золоті Пруди, Верхньокам’янське, Острівське, Новомаркове та Ягідне.

“Окупанти вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК С-300, реактивними системами залпового вогню “Торнадо-С”, “Ураган”, “Град”, “Смерч” та артилерією”, – йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Руйнувань зазнали 54 цивільних об’єкти, серед яких – 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирні, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція та два поля.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують обстрілювати міста по всій території України. Минулої доби, 15 липня, від рук російських військових загинуло 7 мирних жителів Донецької області. Ще 14 – поранено.