Сьогодні, 23 листопада, російські окупанти масовано обстріляли територію України, зокрема Київську область. Внаслідок ракетних атак на Київщині постраждало 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років.

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

За його словами, внаслідок ракетних обстрілів 35 потерпілих, з них 4 людини загинуло під час влучання ракети у Вишгороді. Крім того, серед постраждалих 6 дітей, найменшій дівчинці 5 років.

“На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо наскільки важкі залишаться психологічні травми. Вибухом пошкоджено ще 4 будинки. Поліцією надається допомога, ми знаходимося по всьому периметру, біля кожного під’їзду. Ми не допустимо фактів мародерства”, – зазначив Андрій Нєбитов.

Інформацію щодо 35 постраждалих внаслідок масованих ворожих обстрілів підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. За його словами, у Вишгороді – постраждала 31 особа. Зараз постраждалі перебуваються в лікарнях, усім надається допомога.

“На місці прильоту працюють рятувальники та поліція. Поруч організований “Пункт незламності”, – розповів Олексій Кулеба.

А також додав, що у Чабанах є один постраждалий та зруйнована приватна оселя. У Глевасі – одна людина постраждала. В Українці – троє. Зараз усі під наглядом медиків.

“Щодо електрики. Енергетики подають електроенергію на правобережну Київщину. Вже заживляють Лівобережжя. Світло буде. Працюємо”, – підсумував голова Київської ОВА.