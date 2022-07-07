Міжнародна інвестиційна компанія "LetterOne" - засновниками якої є низка російських олігархів, які потрапили під західні санкції - подає до суду на приватну інвестиційну фірму "Pamplona Capital Management". Остання керує коштами "LetterOne" на суму близько 5 млрд доларів, однак хоче розірвати зв'язки з компанією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Через суд інвестиційна компанія російських олігархів хоче змусити “Pamplona” розкрити свої бухгалтерські книги щодо коштів, які були вкладені “LetterOne” у “Pamplona”.

У судових документах мовиться, що дочірні компанії “LetterOne” намагаються забезпечити дотримання своїх прав у якості партнерів з обмеженою відповідальністю на перевірку бухгалтерських книг та записів “Pamplona”.

Ця суперечка між компаніями показує, наскільки погіршились стосунки між групами після того, як ЄС та Велика Британія запровадили санкції проти російських олігархів – Михайла Фрідмана, Петра Авена та Германа Хана – які є акціонерами “LetterOne”.

“Pamplona Capital Management” була створена Алексом Кнастером – колишнім керівником російського “Альфа-банку”, засновником та президентом якого є Михайло Фрідман.

Однак після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України, “Pamplona Capital Management” заявила, що хоче розірвати всі контакти з будь-яким російським капіталом. Для цього “Pamplona Capital Management” потрібно продати акції чи компанії які вони придбали у “LetterOne”.

Водночас “LetterOne”, яка не потрапила під санкції, також хоче позбутись впливу своїх російських власників, заморозивши їхні акції та дивіденди, а також відключивши їх від своєї діяльності та офісів. Зараз компанію очолює Мервін Девіс – колишній міністр уряду Великої Британії від Лейбористської партії.

Девіс заявив, що 90% готівкових коштів “LetterOne” знаходяться у фондах “Pamplona Capital Management”, а це – близько 5 млрд доларів.

У коментарі FT він наголосив, що протягом останніх місяців “Pamplona Capital Management” вжила “односторонніх заходів, які загрожують матеріальною шкодою” інвестиціям “LetterOne”.

Девіс також звинуватив “Pamplona” у тому, що компанія нібито постійно відмовляється надавати інформацію своїм партнерам, у той час, коли намагається продати свої інвестиції.

За словами Мервіна Девіса, вони неодноразово пробували зв’язатись з “Pamplona”, однак компанія постійно відмовляла їм або ігнорувала запити. Тому вони вирішили розв’язати це питання через суд і офіційно отримати доступ до бухгалтерських книг і записів.

У відповідь “Pamplona Capital Management” заявила, що спантеличена новими запитами “LetterOne” і готова виконувати “повною мірою те, що передбачено інвесторською угодою”.

“Ми знали про запит “LetterOne” на книги та записи і можемо запевнити, що “LetterOne” отримав або незабаром отримає майже всі суттєві елементи цього запиту”, – заявили “Pamplona Capital Management”

Такий випадок демонструє рівень невизначеності на західних фінансових ринках, які виникають через запроваджені проти російських олігархів санкції, адже останні володіють у Європі активами на мільярди доларів.

Зокрема у березні британська роздрібна компанія з продажу медичних послуг “Holland & Barrett”, яка належить “LetterOne”, не могла здійснити заплановану виплату відсотків, оскільки один з її банків мав труднощі при обробці транзакції.

ДОВІДКА: LetterOne — міжнародний інвестиційний бізнес зі штаб-квартирою в Люксембурзі, заснований в червні 2013 року.

Засновники Михайло Фрідман, Герман Хан і Олексій Кузьмічов вклали в цей бізнес $ 15,36 млрд.

До ради директорів входять:

Михайло Фрідман — засновник і голова ради директорів;

Лорд Девіс Аберсок — віцепрезидент;

Герман Хан, Олексій Кузьмічов, Петро Авен, Андрій Косогов, Джонатан М’юїр, Девід Гулд і Павло Назарян — члени правління;

Карл Більдт — радник правління.

LetterOne активно інвестує через свою участь у фонді Pamplona, що здійснює управління приватним капіталом.

Pamplona – це приватний інвестиційний менеджер, який пропонує платформу для інвестицій для приватного капіталу і хедж-фондів.

Pamplona Capital Management управляє активами різних клієнтів, включаючи державні пенсійні фонди, компанії керуючі приватним капіталом, транснаціональні корпорації, сімейні фонди і хедж-фонди.