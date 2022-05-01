Для нарощування темпів наступальної операції РФ все посилює ударний потенціал своїх військ. До кордону з Україною коментування ЗС РФ перекидає зняте зі зберігання озброєння та військову техніку.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ЗС Білорусі продовжують прикривати кордон у Брестській та Гомельській областях. З цієї території зберігається ризик ракетних ударів по по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій Україні. Також не виключені провокації на кордоні з РБ.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Також триває посилення ударного угрупування противника. До цих районів переміщується близько 300 одиниць озброєння і військової техніки, а також – прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК “Бук-М2” та ЗРК “Тор-М”.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує активні наступальні операції, ворог здійснює авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій українських військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське — Оріхове.

На Курахівському напрямку ЗС РФ і їх найманці намагаються прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка — Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літаки Су-25 та сім БпЛА.

В Донецькій і Луганській областях за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).