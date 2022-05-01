Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділи ЗС Білорусі продовжують прикривати кордон у Брестській та Гомельській областях. З цієї території зберігається ризик ракетних ударів по по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій Україні. Також не виключені провокації на кордоні з РБ.
На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.
Також триває посилення ударного угрупування противника. До цих районів переміщується близько 300 одиниць озброєння і військової техніки, а також – прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК “Бук-М2” та ЗРК “Тор-М”.
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує активні наступальні операції, ворог здійснює авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій українських військ.
На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.
На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське — Оріхове.
На Курахівському напрямку ЗС РФ і їх найманці намагаються прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка — Новомихайлівка.
На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.
За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літаки Су-25 та сім БпЛА.
В Донецькій і Луганській областях за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Велика Британія допоможе Україні у зруйнуванні планів Президента РФ Володимира Путіна.
- Також парламентський заступник міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі наголосив, що Україна “цілком легітимно” може атакувати об’єкти у РФ.
- Також у міністерстві оборони Великої Британії впевнені, що найшвидший шлях до допомоги Україні – це техніка та боєприпаси, тому міністр оборони Бен Воллес оголосив про постачання Україні броньованих машин з засобами протиповітряної оборони “Stormer HVM”.