Джерело: російський телеграм-канал “Военный Осведомитель“ та “Медиазона”.

Видно різну техніку, пікапи, вантажівки, танки, а також БМП-2 та БМП-3 на трейлерах.

Раніше повідомлялося, що, найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Це вже друге місто, яке контролюють вагнерівці після Ростова-на-Дону.

Міська влада Воронежа поки публічно не коментує цю заяву.

Тим часом губернатор Воронезької області Олександр Гусєв попередив, що в регіоні поширюється багато фейкових повідомлень про пересування бронетанкової колони.

Він також повідомив, що зараз збройні сили РФ проводять “оперативно-бойові заходи” у Воронезькій області у межах раніше оголошеної антитерористичної операції.

Напередодні, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії “знає про ситуацію, що складається навколо Пригожина”.

“Вживаються всі необхідні заходи”, – цитують Пєскова російські державні ЗМІ.

У Ростові – місті, звідки, за словами Пригожина, Шойгу керував передбачуваним ударом по своїх військах, оголошено план “Фортеця”, який передбачає повну мобілізацію місцевих спецслужб.

“Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії жодним чином не заважають збройним силам”, – сказав керівник Пригожин, додавши, що “більшість солдатів” на його боці.

Міністерство оборони Росії оприлюднило повідомлення, що усі заяви Пригожина вони розцінюють як “провокацію”.

Російським державним ЗМІ і Telegram-каналам вже заборонено згадувати будь-які заяви Пригожина.

Що відомо на цей час?

За повідомленнями російських видань у ряді регіонів РФ (Москва, Московська область, Воронезька область) запроваджено режим контртерористичної операції.

МО РФ оприлюднило звернення до “вагнерівців” з закликом не брати участі у “злочинній авантюрі” Пригожина.

В Ростові невідомі особи у військовій формі та бронетехніка розташувались навколо штабу Південного воєнного округу російської армії. Пригожин повідомив про його захоплення, ЗМІ РФ не коментують цих заяв.

Губернатор Ростовської області закликав мешканців області не виходити з помешкань та не виїжджати на трасу, яка з’єднує Ростов з Воронежем та Москвою.