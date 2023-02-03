Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс вважає, що наступні шість місяців будуть "абсолютно вирішальними" для визначення остаточного результату війни в Україні, заявив у четвер директор агентства Вільям Бернс.

Про це повідомляє CNN.

За словами Бернса, президент Росії Володимир Путін не готовий до перемовин з Україною, тому результат війни вирішуватиметься на полі бою. Ключовими стануть наступні шість місяців російсько-української війни.

Директор ЦРУ наголосив, що у цей період часу потрібно “проколоти зарозумілість Путіна”, аби він зрозумів, що не лише не зможе окупувати більшу частину України, а й втратить те, що незаконно захопив до цього часу.

“Путін робить ставку на те, що зможе змусити час працювати на нього. Він вірить, що зможе “перемолоти” Україну, тоді як політична втома охопить Європу, а Сполучені Штати відволікатимуться”, – сказав Бернс.

Водночас директор ЦРУ зауважив, що ще у листопаді заявив Сергію Наришкіну (директор Служби зовнішньої розвідки РФ), що “цей російський розрахунок так само глибоко помилковий, як і початкове рішення розпочати війну минулого 24 лютого”.