Про це повідомляє CNN.
За словами Бернса, президент Росії Володимир Путін не готовий до перемовин з Україною, тому результат війни вирішуватиметься на полі бою. Ключовими стануть наступні шість місяців російсько-української війни.
Директор ЦРУ наголосив, що у цей період часу потрібно “проколоти зарозумілість Путіна”, аби він зрозумів, що не лише не зможе окупувати більшу частину України, а й втратить те, що незаконно захопив до цього часу.
“Путін робить ставку на те, що зможе змусити час працювати на нього. Він вірить, що зможе “перемолоти” Україну, тоді як політична втома охопить Європу, а Сполучені Штати відволікатимуться”, – сказав Бернс.
Водночас директор ЦРУ зауважив, що ще у листопаді заявив Сергію Наришкіну (директор Служби зовнішньої розвідки РФ), що “цей російський розрахунок так само глибоко помилковий, як і початкове рішення розпочати війну минулого 24 лютого”.
- За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, протягом лютого та березня відбуватимуться активні бойові дії.
- Напередодні в українській розвідці заявили, що президент РФ Володимир Путін начебто віддав наказ про повне захоплення Донецької та Луганської областей до березня 2023 року. Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, окупувати два українських регіони протягом місяця військам РФ не вдасться.
- Західні офіційні особи кажуть, що Росія намагається компенсувати свої втрати в Україні перед можливим весняним наступом, однак навряд чи він принесе Кремлю будь-які стратегічні успіхи.