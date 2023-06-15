Джерело: Міноборони Канади.

За словами очільниці Міноборони, Канада вже виготовила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні, 116 з них ­– вже доставлено. Натомість 18 бронеавтомобілів планується доставити в Україну вже наступного тижня.

Зокрема, Аніта Ананд підтвердила непохитну підтримку України з боку Канади й особливо відзначила останній транш військової допомоги Канади.

Також очільниця відомства представила оновлену інформацію про виконання зобов’язань Канади перед Україною:

Всі 200 броньованих машин Senator, оголошені Канадою в січні, виготовлені, 116 машин уже поставлено, і ще 18 буде доставлено наступного тижня;

6750 автоматів; 1,1 млн патронів калібру 7,62 мм; 250 000 патронів калібру 5,56 мм і 70 000 снайперських патронів також будуть доставлені найближчими днями.

У відомстві наголосили, що Канада продовжуватиме працювати з союзниками та партнерами, щоб надати Україні військову допомогу, необхідну для самооборони.

Також Канада робитиме свій внесок у центр технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі, сприятиме багатонаціональним зусиллям з навчання пілотів, а також обслуговування та підтримки українських F-16, використовуючи канадський досвід у цих галузях.

“Українці відважно борються проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії. На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України ми підтвердили наше зобов’язання забезпечити Україну військовою технікою, необхідною їй для перемоги у боротьбі за свободу. Канада високо оцінює хоробрість і силу Українці, і ми й надалі будемо поруч з Україною, яка захищає свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність”, – зазначила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.