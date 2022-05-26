Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
“Отже, перше завдання НАТО – допомогти та надати підтримку, і в довгостроковій перспективі. Бо це все більше і більше війна на виснаження. Там, де ви бачите втрати з обох сторін, ви бачите величезний попит на боєприпаси, паливо тощо. Не тільки на нову техніку, а й на запчастини до вже поставленої зброї та систем”,- заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Також він звернувся до союзників з проханням поповнити запаси України.
“Друге завдання – не допустити ескалації. Наша основна відповідальність – захистити всіх наших союзників, мільярди людей, які живуть у країнах НАТО. Війна в Україні жахлива, жорстока. Але якщо це переросте у повномасштабну війну між НАТО і Росією, це завдасть набагато більше шкоди”, – зауважив Єнс Столтенберг.
Натомість він додав, що НАТО підтримує Україну, але не є стороною у війни.
Генеральний секретар НАТО наголосив на тому, що війни непередбачувані. І ніхто не може з упевненістю сказати, коли й чим закінчиться ця війна. Проте він відзначив мужність і професіоналізм українських воїнів, політичного керівництва на чолі з президентом Зеленським і українського народу.
- Канада закупила 20 000 артилерійських снарядів стандарту НАТО для України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив з критикою на адресу НАТО через недостатню допомогу.
- У НАТО не очікують значних перемог для будь-якої сторони російсько-української війни найближчими тижнями. Водночас в Альянсі переконані, що Україна зможе повернути собі окуповані РФ території.