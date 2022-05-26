НАТО є активною частиною очолюваної США групи підтримки України, яка вперше зустрілася на базі Рамштайн у Німеччині. Головне завдання – забезпечити, щоб вся техніка досягла кордону з Україною та не допустити загострення конфлікту.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

“Отже, перше завдання НАТО – допомогти та надати підтримку, і в довгостроковій перспективі. Бо це все більше і більше війна на виснаження. Там, де ви бачите втрати з обох сторін, ви бачите величезний попит на боєприпаси, паливо тощо. Не тільки на нову техніку, а й на запчастини до вже поставленої зброї та систем”,- заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також він звернувся до союзників з проханням поповнити запаси України.

“Друге завдання – не допустити ескалації. Наша основна відповідальність – захистити всіх наших союзників, мільярди людей, які живуть у країнах НАТО. Війна в Україні жахлива, жорстока. Але якщо це переросте у повномасштабну війну між НАТО і Росією, це завдасть набагато більше шкоди”, – зауважив Єнс Столтенберг.

Натомість він додав, що НАТО підтримує Україну, але не є стороною у війни.

Генеральний секретар НАТО наголосив на тому, що війни непередбачувані. І ніхто не може з упевненістю сказати, коли й чим закінчиться ця війна. Проте він відзначив мужність і професіоналізм українських воїнів, політичного керівництва на чолі з президентом Зеленським і українського народу.