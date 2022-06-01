Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Залишок коштів на спецрахунку, який регулятор відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 270 млн грн. Кошти перераховані, зокрема на:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;
- на потреби Міністерства оборони України – всього 13 280 млн грн;
- на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.
Усього з дня відкриття спецрахунку на нього перераховано понад 17,1 млрд грн в еквіваленті. Майже 5,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
У НБУ нагадали, що для допомоги ЗСУ перерахувати кошти можна з допомогою платіжної картки за посиланням.
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