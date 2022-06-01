Станом на 01 червня 2022 року Національний банк вже перерахував на потреби української армії близько 16,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Залишок коштів на спецрахунку, який регулятор відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 270 млн грн. Кошти перераховані, зокрема на:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 13 280 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього перераховано понад 17,1 млрд грн в еквіваленті. Майже 5,3 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

У НБУ нагадали, що для допомоги ЗСУ перерахувати кошти можна з допомогою платіжної картки за посиланням.