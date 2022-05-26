Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення або скасування заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.
Заборона щодо стягнення боргів поширюватиметься не лише на військовослужбовців, але й на членів їхніх сімей, близьких осіб та спадкоємців.
“Сьогодні ми надіслали лист із відповідними законодавчими пропозиціями профільному комітету Верховної Ради. Ними передбачена заборона вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо воїнів та їхніх сімей у період дії в Україні воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення. Сподіваємося на підтримку парламентарів”, – заявив Голова Національного банку Кирило Шевченко.
Також він зазначив, що пропозиція щодо внесення змін до Закону України “Про споживче кредитування” була ініційована задля підтримки військовослужбовців, які гідно захищають Україну.
- Станом на 23 травня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить понад 196 млн грн. НБУ перерахував на потреби військових майже 16,7 млрд грн.
- Національний банк України прогнозує, що інфляція може перевищити позначку 20% – у зв’язку з російським вторгненням.
- Національний банк України визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізичних осіб на понад 400 тисяч грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Порядок діятиме протягом воєнного стану.