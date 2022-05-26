Національний банк з метою підтримки захисників і захисниць України пропонує заборонити кредитодавцям та колекторським компаніям вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо захисників України. Відповідного листа було надіслано Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з пропозицією внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування".

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Змінами до цього закону пропонується на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення або скасування заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

Заборона щодо стягнення боргів поширюватиметься не лише на військовослужбовців, але й на членів їхніх сімей, близьких осіб та спадкоємців.

“Сьогодні ми надіслали лист із відповідними законодавчими пропозиціями профільному комітету Верховної Ради. Ними передбачена заборона вживати заходи з повернення простроченої заборгованості щодо воїнів та їхніх сімей у період дії в Україні воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення. Сподіваємося на підтримку парламентарів”, – заявив Голова Національного банку Кирило Шевченко.

Також він зазначив, що пропозиція щодо внесення змін до Закону України “Про споживче кредитування” була ініційована задля підтримки військовослужбовців, які гідно захищають Україну.