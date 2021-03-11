Covid-19 Україна

оновлено 11.03.2021 о 19:02

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Наукові перегони: що відбувалося з акціями виробників вакцини за рік пандемії

Всесвітня пандемія коронавірусу створила можливість для фармацевтичних компаній продемонструвати силу наукового прогресу. Акції деяких з них злетіли у кілька разів.

Четвер, 11 березня 2021, 18:38

Про це йдеться у матеріалі #Букв.

Суттєво  зросли акції Moderna, Novavax і AstraZeneca. А ось вартість акцій Pfizer впала. Партнерство з BioNTech, висока вартість виробництва вакцини та  її логістика, а також зростальна кількість конкурентів знизили довіру інвесторів до компанії. При цьому компанія зможе збільшити виторг у 2021 році.

Нагадаємо, що відвідуваність магазинів роздрібної торгівлі різко впала, оскільки у 2020 році покупці не виходили з дому. Люди віддавали перевагу онлайн-покупкам. Найменше люди ходили до магазинів у  Німеччині (падіння на -97%), Великій Британії (-78%).

  • Раніше повідомлялося, що пандемія завдала нищівного удару по сфері туризму. Через локдаун у 2020 році туристичні поїздки скоротилися на 58-78%.
Теги: AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer

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