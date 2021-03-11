Наукові перегони: що відбувалося з акціями виробників вакцини за рік пандемії

Про це йдеться у матеріалі #Букв.
Суттєво зросли акції Moderna, Novavax і AstraZeneca. А ось вартість акцій Pfizer впала. Партнерство з BioNTech, висока вартість виробництва вакцини та її логістика, а також зростальна кількість конкурентів знизили довіру інвесторів до компанії. При цьому компанія зможе збільшити виторг у 2021 році.
Нагадаємо, що відвідуваність магазинів роздрібної торгівлі різко впала, оскільки у 2020 році покупці не виходили з дому. Люди віддавали перевагу онлайн-покупкам. Найменше люди ходили до магазинів у Німеччині (падіння на -97%), Великій Британії (-78%).
- Раніше повідомлялося, що пандемія завдала нищівного удару по сфері туризму. Через локдаун у 2020 році туристичні поїздки скоротилися на 58-78%.