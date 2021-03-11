Наукові перегони: що відбувалося з акціями виробників вакцини за рік пандемії

Всесвітня пандемія коронавірусу створила можливість для фармацевтичних компаній продемонструвати силу наукового прогресу. Акції деяких з них злетіли у кілька разів.

Про це йдеться у матеріалі #Букв.

Суттєво зросли акції Moderna, Novavax і AstraZeneca. А ось вартість акцій Pfizer впала. Партнерство з BioNTech, висока вартість виробництва вакцини та її логістика, а також зростальна кількість конкурентів знизили довіру інвесторів до компанії. При цьому компанія зможе збільшити виторг у 2021 році.