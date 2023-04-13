Про це повідомляє Reuters, посилаючись на коментар прессекретарки Навального Кіри Ярмиш.
У ніч з п’ятниці на суботу Навальному викликали швидку допомогу до колонії суворого режиму ІК-6 у Мелехово. Це приблизно за 250 км на схід від Москви.
За словами Кіри, скарга на біль у шлунку в політика виникла ще п’ятницю. Тоді місцеві лікарі почали вводити йому ліки, назву яких відмовилися озвучувати.
“Ми не виключаємо, що саме в цей час Олексія Навального повільно отруюють, потихеньку вбивають, аби менше привертати уваги. Він перебуває в ізоляторі з сильним болем без медичної допомоги”, — сказала Ярмиш у Twitter.
На запитання про те, чи могли повільно труїти Навального, у Кремлі відповіли, що не стежать за станом його здоров’я.
Пенітенціарна служба, яка в минулому заперечувала звинувачення в тому, що її співробітники погано поводилися з Навальним, заявила, що йому завжди надавали медичну допомогу, коли це було необхідно.
- Кінострічка “Навальний”, у центрі якої дослідження змови щодо отруєння російського борця з корупцією та колишнього кандидата в президенти Олексія Навального, став преможцем премії “Оскар – 2023” у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм”.
- Ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний заявив у середу, що Євген Пригожин, засновник приватної військової компанії Вагнера, відвідував його в’язницю, щоб вербувати там засуджених.
- Російський політик Олексій Навальний, засуджений в РФ, виступив на підтримку телеканалу “Дождь”, у якого влада Латвії, а згодом і Литви відкликала ліцензію на мовлення.