Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який наразі перебуває у в’язниці, бореться з невідомою хворобою, яка повільно його вбиває. Він вже схуд на 8 кг лише за два тижні.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на коментар прессекретарки Навального Кіри Ярмиш.

У ніч з п’ятниці на суботу Навальному викликали швидку допомогу до колонії суворого режиму ІК-6 у Мелехово. Це приблизно за 250 км на схід від Москви.

За словами Кіри, скарга на біль у шлунку в політика виникла ще п’ятницю. Тоді місцеві лікарі почали вводити йому ліки, назву яких відмовилися озвучувати.

“Ми не виключаємо, що саме в цей час Олексія Навального повільно отруюють, потихеньку вбивають, аби менше привертати уваги. Він перебуває в ізоляторі з сильним болем без медичної допомоги”, — сказала Ярмиш у Twitter.

На запитання про те, чи могли повільно труїти Навального, у Кремлі відповіли, що не стежать за станом його здоров’я.

Пенітенціарна служба, яка в минулому заперечувала звинувачення в тому, що її співробітники погано поводилися з Навальним, заявила, що йому завжди надавали медичну допомогу, коли це було необхідно.