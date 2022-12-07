Російський політик Олексій Навальний, засуджений в РФ, виступив на підтримку телеканалу "Дождь", у якого влада Латвії, а згодом і Литви відкликала ліцензію на мовлення.

Про це він заявив у Twitter.

Навальний висловив свою підтримку російському телеканалу, зазначивши, що “це чесне незалежне ЗМІ, з яким я працюю з моменту його заснування”.

Їхня робота цього року, коли вони, безкомпромісно засудивши війну Путіна проти України, стали джерелом правди про цю війну для мільйонів росіян, захоплює мене, – написав політик.

Він назвав рішення влади Латвії помилковим, вважаючи, що воно засноване на “нестачі інформації”.

Політик також переконаний, що влада балтійської країни не може бачити “загрозу” у тому, що ведучий каналу допустив, за його визначенням – “оговорку”.

Навальний пояснив, що він вірить в європейську демократію та судову систему і не сумнівається, що в результаті з урахуванням усіх факторів буде ухвалено “справедливе рішення”.

1/3 Я хочу выразить свою поддержку @tvrain. Это честное независимое СМИ, с которым я работаю с момента его основания. Их работа в этом году, когда они, бескомпромиссно осудив войну Путина против Украины, стали источником правды об этой войне для миллионов россиян, восхищает меня. — Alexey Navalny (@navalny) December 7, 2022

Варто зауважити, що російський телеканал “Дождь” – який позиціює себе як опозиційний — позбавили ліцензії на мовлення у ще одній країні Європи. Цього разу — у Литві.

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Довідка. Скандал навколо російського телеканалу “Дождь”, який позиціює себе як опозиційний і наразі базується в Латвії, спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті. Після цієї заяви телеканал припинив співпрацю з Коростельовим.

Опісля троє співробітників “опозиційного” “Дождя” оголосили, що після звільнення Коростельова також йдуть з каналу.

Згодом гендиректорка російського телеканалу “Дождь” Наталія Синдєєва перепросила за звільнення Олексія Коростелева, Маргариту Лютову та Володимира Роменського та закликала їх повернутись.

Перепросити гендиректорка намагалась вже після того, як стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”.

На скандал з телеканалом також звернули увагу у Кремлі. Зокрема речник президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що ця ситуація продемонструвала, що закордоном начебто не все так добре, як думаю деякі росіяни.