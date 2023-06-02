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Abrams мають вирішальне значення в довгостроковій перспективі для спроби вигнати Росію з окупованої території. Міллі наголосив, що не є секретом, що Україні потрібна модернізація військово-повітряних сил – і цей процес займе чимало часу.
Минулих вихідних у Німеччині близько 200 українських військових розпочали 12-тижневий навчальний курс, де вони вчаться маневрувати, вести вогонь і проводити загальновійськові операції з передовою бронетехнічною системою. Додатково 200 військовослужбовців проходять навчання із заправки танків і обслуговування бензовозів.
“Можна глянути на Другу світову війну. Одні з найбільших танкових битв в історії фактично велися на території України. Тож танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Саме сучасні танки, підготовка та вміння керувати ними будуть основоположними для успіху України”, – наголосив генерал.
- 30 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками британської оборонної компанії BAE Systems. Сторони обговорили початок роботи з відкриття офісу в Україні.
- 23 травня у Брюсселі глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак провів перемовини з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо запуску хабу для обслуговування танків Leopard, що вже спорядили Україні. Такий хочуть запустити у Польщі. Також Блащак раніше заявив, що Варшава готова приступити до “навчання українських пілотів на літаках F-16”.
- У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів середнього калібру. Серед них є набої для зенітних установок Gepard, які Берлін передавав Києву.