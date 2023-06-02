Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що уже навчання українських військових на передових американських танках Abrams. Проте, до початку анонсованого контрнаступу ЗСУ вони не встигають.

Джерело: АР.

Abrams мають вирішальне значення в довгостроковій перспективі для спроби вигнати Росію з окупованої території. Міллі наголосив, що не є секретом, що Україні потрібна модернізація військово-повітряних сил – і цей процес займе чимало часу.

Минулих вихідних у Німеччині близько 200 українських військових розпочали 12-тижневий навчальний курс, де вони вчаться маневрувати, вести вогонь і проводити загальновійськові операції з передовою бронетехнічною системою. Додатково 200 військовослужбовців проходять навчання із заправки танків і обслуговування бензовозів.

“Можна глянути на Другу світову війну. Одні з найбільших танкових битв в історії фактично велися на території України. Тож танки дуже важливі як для оборони, так і для наступу. Саме сучасні танки, підготовка та вміння керувати ними будуть основоположними для успіху України”, – наголосив генерал.