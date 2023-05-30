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На зустрічі були присутні виконавчий директор Чарльз Вудберн, керуючий директор Гебі Костіган і директор із питань співробітництва з Україною Крістіан Сіар.
Сторони обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.
Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз”, – зазначив глава держави.
Довідка. BAE Systems plc – британське транснаціональне підприємство, що спеціалізується в оборонній та аерокосмічній галузях, а також в інформаційній безпеці. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні. Належить до найбільших оборонних підприємств світу; за результатами 2011 року посіло третє місце. Серед її продукції — гаубиці M777, танки Challenger 2, БМП M2 Bradley, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM та інша зброя, яку використовують захисники України.
Компанія бере участь в декількох великих військово-оборонних проєктах, зокрема: F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, підводні човни типу “Астют” та авіаносці типу “Квін Елізабет”.
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