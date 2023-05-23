Польща та Німеччина обговорили запуск хабу з обслуговування танків Leopard, які спорядили Україні

23 травня у Брюсселі глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак провів перемовини з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом щодо запуску хабу для обслуговування танків Leopard, що вже спорядили Україні. Такий хочуть запустити у Польщі. Також Блащак раніше заявив, що Варшава готова приступити до "навчання українських пілотів на літаках F-16".

Джерело: PolskieRadio

Блащак повідомив, що під час зустрічі зі своїм німецьким колегою, сторони обговорили дві речі.

Ми говорили про запуск хабу для обслуговування танків Leopard, котрі вже є в Україні. Попереду є певні виклики, але я оптимістично дивлюся на те, що ми подолаємо ці виклики”, – зазначив польський міністр. “Ми також говорили про продовження присутності німецьких Patriot на польській землі. Я тут оптиміст. Думаю, що міністр Пісторіус незабаром відвідає Польщу. У нас буде можливість детально обговорити цю тему”.

Раніше Маріуш Блащак заявив, що Польща готова “навчати українських пілотів на літаках F-16”. Зауваживши, що поки що таке навчання ще не розпочато.

Польський міністр запропонував, щоб цей вид навчання був включений до навчальної місії ЄС, яка проводиться в Польщі.

Він акцентував дуже високу оцінку цієї місії агентствами ЄС. Пояснив, що це приклад чудової співпраці європейських країн для підтримки України, додавши, що інструмент дозволить відшкодувати витрати, понесені під час навчання українських військових.

Блащак запевнив, що розкриє усі подробиці після початку навчань.

26 квітня міністр оборони Польщі зазначив, що на базі заводу Bumar-Łabędy у Глівицях, що на півдні Польщі, з травня розпочнеться ремонт та обслуговування танків Leopard 2А4 та 2А6 для України.