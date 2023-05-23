Польща та Німеччина обговорили запуск хабу з обслуговування танків Leopard, які спорядили Україні

Джерело: PolskieRadio
Блащак повідомив, що під час зустрічі зі своїм німецьким колегою, сторони обговорили дві речі.
Ми говорили про запуск хабу для обслуговування танків Leopard, котрі вже є в Україні. Попереду є певні виклики, але я оптимістично дивлюся на те, що ми подолаємо ці виклики”, – зазначив польський міністр. “Ми також говорили про продовження присутності німецьких Patriot на польській землі. Я тут оптиміст. Думаю, що міністр Пісторіус незабаром відвідає Польщу. У нас буде можливість детально обговорити цю тему”.
Раніше Маріуш Блащак заявив, що Польща готова “навчати українських пілотів на літаках F-16”. Зауваживши, що поки що таке навчання ще не розпочато.
Польський міністр запропонував, щоб цей вид навчання був включений до навчальної місії ЄС, яка проводиться в Польщі.
Він акцентував дуже високу оцінку цієї місії агентствами ЄС. Пояснив, що це приклад чудової співпраці європейських країн для підтримки України, додавши, що інструмент дозволить відшкодувати витрати, понесені під час навчання українських військових.
Блащак запевнив, що розкриє усі подробиці після початку навчань.
26 квітня міністр оборони Польщі зазначив, що на базі заводу Bumar-Łabędy у Глівицях, що на півдні Польщі, з травня розпочнеться ремонт та обслуговування танків Leopard 2А4 та 2А6 для України.
Раніше Маріуш Блащак повідомляв, що у Польщі, ймовірно, можуть запустити сервісний хаб, який займатиметься ремонтом та обслуговуванням танків Leopard, постачених Україні.
Зауважимо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, виведену з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.
- У Німеччині почали будувати завод з виробництва боєприпасів середнього калібру. Серед них є набої для зенітних установок Gepard, які Берлін передавав Києву.
- У Словаччині, на кордоні з Україною, розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти РФ. Зокрема тут ремонтуватимуть німецькі САУ PzH 2000.
- Литва продовжує ремонт пошкоджених самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України, незабаром ще 12 гаубиць буде відремонтовано.