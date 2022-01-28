Президент України Володимир Зеленський негативно сприймає евакуацію дипломатів іноземних держав на тлі агресії РФ. Він вважає, що "у такій ситуації всі мають бути на місці".

Про це Зеленський повідомив під час інтерв’ю західним ЗМІ.

Відповідаючи на питання стосовно евакуації представників посольств, Зеленський зазначив, що це “помилка для України”.

“Я вважаю, що це помилка. Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів шанованих держав. Я вважаю, що це є помилка для нас, для України. По-перше, сигнали, які ми отримували від дипломатів, що це співробітники не першого рівня. Я так не вважаю. У такій ситуації всі співробітники першого рівня і всі повинні бути на місці”, – заявив президент.

Щоб підтвердити свою позицію, Володимир Зеленський згадав приклад консульства Греції у Маріуполі. За його словами, “греки звідти нікого не забирали”.

“Я вам скажу чесно – у нас в Маріуполі є представники дипломатичного корпусу Греції. Навіть у Маріуполі, там, де контактна лінія. Там, де ти можеш почути постріли. Греки нікого не забрали. Я не порівнюю держави, я просто хочу вам сказати, це – такий важливий сигнал. Всі на це дивляться, всі розуміють, які країни ЄС, як реагує Британія, Сполучені Штати”, – додав Зеленський.

Резюмував голова держави порівнянням ситуації на Сході України з потопленням “Титаніка”, а дипломатів – з “капітанами”.