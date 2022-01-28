Про це Зеленський повідомив під час інтерв’ю західним ЗМІ.
Відповідаючи на питання стосовно евакуації представників посольств, Зеленський зазначив, що це “помилка для України”.
“Я вважаю, що це помилка. Я відверто про це говорю. Я не маю права говорити, що це помилка урядів шанованих держав. Я вважаю, що це є помилка для нас, для України. По-перше, сигнали, які ми отримували від дипломатів, що це співробітники не першого рівня. Я так не вважаю. У такій ситуації всі співробітники першого рівня і всі повинні бути на місці”, – заявив президент.
Щоб підтвердити свою позицію, Володимир Зеленський згадав приклад консульства Греції у Маріуполі. За його словами, “греки звідти нікого не забирали”.
“Я вам скажу чесно – у нас в Маріуполі є представники дипломатичного корпусу Греції. Навіть у Маріуполі, там, де контактна лінія. Там, де ти можеш почути постріли. Греки нікого не забрали. Я не порівнюю держави, я просто хочу вам сказати, це – такий важливий сигнал. Всі на це дивляться, всі розуміють, які країни ЄС, як реагує Британія, Сполучені Штати”, – додав Зеленський.
Резюмував голова держави порівнянням ситуації на Сході України з потопленням “Титаніка”, а дипломатів – з “капітанами”.
“Я вважаю, що дипломати мають бути тут. Вибачте, але це капітани дипломатії, представники своїх держав. Ми знаємо, що капітани останніми покидають корабель. А я вважаю, що в нас не Титанік. Україна йде вперед”, – сказав Зеленський.
- Раніше під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він також зазначив, що його політику керування державою “плутають з іншим президентом”.
- Також, за словами президента, різна інформація щодо вторгнення Росії почала породжувати економічну паніку, через яку з України вивели близько 12,5 мільярда інвестицій. Щоб стабілізувати національну валюту, уряду довелося використовувати найбільші за 10 років державні резерви. Але щоб повністю відновити економіку, потрібна допомога інших країн.
- Президент України Володимир Зеленський стверджує, що між ним і президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом немає непорозумінь.