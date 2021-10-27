Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що завершило повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського, не маючи для цього усіх необхідних документів.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

“Під час повної перевірки зокрема було досліджено дані, оприлюднені засобами масової інформації (“Слідство. Інфо”, – ред.) щодо: відомостей про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану в податковій службі Британських Віргінських островів. Декларант надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських островів та Белізу. Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації”, – йдеться в повідомленні.

Також НАЗК вказує про перевірку фактів щодо будинку в італійському місті Форте-дей-Марма, який належить ТОВ San Tommaso S.R.L., кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина суб’єкта декларування (Олена Зеленська, – ред.).

“Відповідно до відомостей, наданих власником об’єкта, упродовж 2020 року суб’єкт декларування та члени його сім’ї не користувалися цією нерухомістю, і протягом звітного періоду будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності”, – йдеться у повідомленні НАЗК.

Також в Агентстві заявили, що під час перевірки, конфлікту інтересів не виявлено, ознак незаконного збагачення не встановлено, а також не встановлено ознак необґрунтованості активів.

З детальною інформацією про перевірку можна ознайомитися за посиланням.

Проте у коментарях люди почали дивуватися тому, як НАЗК змогло провести повну перевірку, якщо не отримало всі необхідні для цього документи.

На це в НАЗК, відповіли, що є чіткий порядок проведення повної перевірки.

“Порядок передбачає, що повна перевірка триває 120 календарних днів та продовжується на строк до 60 днів за наявності підстав. Перевірка декларації тривала 180 днів. У порядку не передбачено вказане вами переривання повної перевірки”, – зазначили в НАЗК.

Що таке Pandora Papers

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.