Національний банк України назвав ряд заходів, які має намір вжити на тлі спалаху коронавірусу COVID-19 і паніки, що виникла на світових фінансових ринках.

Відповідне повідомлення оприлюднено на Facebook-сторінці НБУ.

Так, Нацбанк готовий і далі продавати долари на міжбанківському валютному ринку для стримування курсу гривні.

“Національний банк готовий заспокоїти валютний ринок, за потреби і далі проводячи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань, як робив це минулого тижня і щодня цього тижня. Сьогодні ми маємо достатній запас міцності: міжнародні резерви України перевищують 26 млрд доларів США”, – наголошується в повідомленні.

Крім того, в НБУ запевнили, що на час карантину в Україні, який буде діяти до 3 квітня, банківська система працюватиме у звичайному режимі.

“Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів. Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування”, – відзначили в прес-службі.

НБУ готовий зробити все для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку.

Варто зазначити, що сьогодні вранці один американський долар коштував 25,62 гривні. Це на 31 копійку більше, ніж було 11 березня (тоді долар подорожчав з 24,92 гривні до 25,31 гривні).

Наразі вартість долара перевищила 25,8 гривні.

Згідно з даними на сайті НБУ, протягом 2 – 6 березня 2020 року Нацбанк продав на міжбанку $307 млн для стримування курсу гривні.

11 березня НБУ продав $350 млн на міжбанківському валютному ринку, а днем раніше – $270 млн.

У НБУ вважають, що погіршення настроїв на фінансових ринках обумовлено “радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу”. При цьому вплив спалаху захворювання на Україну “є нейтральним” “з точки зору економічних показників”.