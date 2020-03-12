Національний банк України готовий знезаражувати гривневі банкноти в сховищі в зв'язку зі спалахом у світі коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі НБУ.

Так, на час карантину в Україні, який буде діяти до 3 квітня, банківська система працюватиме в звичайному режимі.

“Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів. Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування”, – відзначили в прес-службі.

Також у Нацбанку готові за необхідності “заспокоїти валютний ринок”, і далі здійснюючи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань.

“Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення. Національний банк готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі“, – наголошується в повідомленні.

В НБУ порадили українцям дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і якомога рідше відвідувати громадські місця, “в тому числі і відділення банків”.