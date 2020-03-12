Про це поінформували в прес-службі НБУ.
Так, на час карантину в Україні, який буде діяти до 3 квітня, банківська система працюватиме в звичайному режимі.
“Банки на сьогодні є достатньо стійкими, високоліквідними та капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнтів. Національний банк готовий забезпечити підтримку ліквідності банківської системи. Нині банківська система має історично високі рівні ліквідності. Однак за необхідності банки в будь-який момент можуть отримати підтримку завдяки постійним інструментам рефінансування”, – відзначили в прес-службі.
Також у Нацбанку готові за необхідності “заспокоїти валютний ринок”, і далі здійснюючи валютні інтервенції для згладжування курсових коливань.
“Національний банк готовий зробити все необхідне для забезпечення безперебійного касового обслуговування та поповнення банкоматів на випадок підвищеного попиту на готівку з боку населення. Національний банк готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі“, – наголошується в повідомленні.
В НБУ порадили українцям дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я і якомога рідше відвідувати громадські місця, “в тому числі і відділення банків”.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.
- В НБУ запевнили, що поширення в світі коронавірусу COVID-19 поки що має обмежений і нейтральний вплив на економіку України.