Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кошти з рахунку перерахували зокрема на:

  • на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
  • на потреби Національної поліції України  – всього 1 650 млн грн;
  • на потреби Міністерства оборони України – всього 11 628 млн грн;
  • на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 15,3 млрд грн в еквіваленті.

Понад 4,8 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

У Нацбанку нагадали, що для допомоги Українській Армії переказати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.