Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Кошти з рахунку перерахували зокрема на:
- на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;
- на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;
- на потреби Міністерства оборони України – всього 11 628 млн грн;
- на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;
Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 15,3 млрд грн в еквіваленті.
Понад 4,8 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.
Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).
У Нацбанку нагадали, що для допомоги Українській Армії переказати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.
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