Станом на 21 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 113 млн грн. Загалом Нацбанк вже перерахував на потреби військових понад 15,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кошти з рахунку перерахували зокрема на:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 11 628 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 15,3 млрд грн в еквіваленті.

Понад 4,8 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

У Нацбанку нагадали, що для допомоги Українській Армії переказати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.