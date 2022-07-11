Про це політик зазначив в етері телеканалу GB News, запис котрого опублікував у Facebook.

Порошенко наголосив, що перш за все Борис є його другом, великим другом України, неймовірним та блискучим. Він висловив вдячність за його лідерство в питанні глобальної антипутінської коаліції.

Він наголосив, що в Україні дуже радо сприйняли останні новини про плани передачі нової зброї, включно з гаубицями та протитанковими ракетами, зазначивши, що це підтвердження справжньої дружби та підтримки у спільній боротьбі проти російської агресії та Путіна.

“Ми розраховуємо на продовження цієї політики. Ми вдячні за підтримку обох ключових партій Великої Британії, яку вони демонструють щодо України протягом всіх цих 8 років війни, включно з роками мого президенства. Ми завжди могли розраховувати на підтримку британського народу, британського парламенту, британського уряду. Триває ця війна на виживання, і в цій боротьбі ми справді цінуємо потужну підтримку народу Великої Британії”, – заявив Порошенко.

За його словами, РФ намагатиметься використати внутрішні політичні процеси у Британії, щоб послабити підтримку України. Однозначно РФ спробує скористатися моментом, тож політик дав декілька порад: не вірити Путіну, не боятись Путіна, та зберігати єдність. За таких умов, вважає Порошенко, РФ не матиме жодних шансів впливати на Захід, Велику Британію, британський народ та британську політику.