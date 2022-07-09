російсько-українська війна
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Не зупиниться на Україні: Порошенко прокоментував нещодавні заяви Путіна

П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито "Росія ще нічого серйозного не почала в Україні". За словами Порошенка, ці слова - чіткий сигнал Західному світу, що РФ не зупиниться на Україні.

Субота, 9 липня 2022, 13:41
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Про це політик наголосив в етері американського телеканалу MSNBC.

Порошенко розповів, що такі заяви Путіна вкотре доводять: якщо не зупинити Путіна зараз, він піде війною на інші країни. Тому дуже важливо, щоб українська армія отримала достатньо озброєння від партнерів.

“Це сигнал зовсім не для України. Адже Путін вже робить все, що може, атакуючи Україну вздовж лінії фронту в 4 тисячі кілометрів. Це його сигнал для всього Вільного світу. І це сигнал Сполученим Штатам. Адже буквально одночасно з ним спікер російського парламенту Володін сказав, а чому б не порушити питання щодо Аляски. Це власне те, про що ми говоримо постійно. Війна ця не проти України. Ця війна – проти свого Вільного світу. І от саме тому нам такою потрібною є єдність антипутінської коаліції”, – зауважив Петро Порошенко.

Політик додав: Путін – це зло, яке десятками тисяч вбиває мирних українців і він точно не зупиниться, якщо його не зупинити. Порошенко наголосив, що зупинити слід Путіна потрібно в Україні.

“А тому допоможіть нам зробити і вашу роботу”, – сказав він.

Для цього Україна потребує сучасних взірців зброї, адже триває війна дронів, артилерії та радіоелектронного протистояння.

За словами лідера “ЄС”, щоденно РФ використовує для обстрілів України до 60 тисяч снарядів.

“І навіть більше: те, що НАТО не може виробити за рік, Росія застосовує проти нас за тиждень”, – сказав Петро Порошенко.

Однак завдяки американським РСЗВ “Himars” Україна може розв’язати цю велику проблему, тому завдає ударів по російських складах боєзапасів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. І це, додав Порошенко, ефективна тактика, щоб зупинити РФ.

“Лише протягом останніх трьох днів ми зробили так на Каховському напрямку в Херсонському регіоні, на Шахтарському – в Донецькій області, та зупинили наступ росіян”, – нагадав Порошенко.

П’ятий президент резюмував, що Україна повинна викинути росіян з кожного клаптика української землі, як це було протягом 2014-2019 років, коли ЗСУ звільнили 2/3 окупованої території Донбасу. І це вдалось навіть попри те, що на той час на озброєнні ЗСУ була лише оборонна зброя.

“Однак тепер у нас зовсім інші Збройні Сили, які ми створили на засадах стандартів НАТО. Ми зробили уроки і маємо потужну мотивацію. Це наша земля. Ми захищаємо власний народ. Ми захищаємо свободу, демократію. І ми захищаємо також наш вибір щодо власного майбутнього – повернення до європейської сімʼї. А от Росія немає жодної мотивації”, – завершив політик.

Теги: Війна в Україні, Володимир Путін, Захід, Петро Порошенко, російська агресія, Росія, Україна

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