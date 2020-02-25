До складу спільних патрулів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть увійти нацгвардійці, члени місцевих громад та представники ОБСЄ.

Про це розповів в інтерв’ю виданню LIGA.net секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він уточнив, що мова не йде про спільне патрулювання кордону.

“Ще раз наголошу: мова йде про патрулювання територій, а не кордону. Остаточні склади патрулів будуть узгоджені в протоколах. Місцеві жителі – раз, але ми говоримо, що це не бойовик і не вбивця. Представники ОБСЄ або іншої інституції. Представники Національної гвардії. Це непроста ситуація, яка вимагає багато зусиль. Погоджувати завжди вкрай складно”, – наголосив Данілов.

Він додав, що зброя в таких патрулях може бути лише в представників українських інституцій.

“Зброя може бути тільки у тих людей, які мають безпосереднє відношення до українських інституцій. Нацгвардія, прикордонники з правом на носіння зброї”, – пояснив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що “люди, які брали участь у вбивствах українських громадян, не можуть бути прощені”.

“Це не обговорюється. Але ті, хто цим не займався, – лікарі, вчителі, службовці, – чим вони завинили? У мене багато знайомих, які з тих чи інших причин залишилися в окупації. Хтось не може батьків кинути, хтось не знайшов у цій частині України свого місця. Це не означає, що вони стали іншими українцями”, – заявив очільник РНБО.

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