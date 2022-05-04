Українську рідною мовою вважають 80% опитаних, російську – 16%, іншу мову – 3%

Згідно з результатами десятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, 80% респондентів заявили, що для них рідна мова - українська. Водночас російську рідною називають 16% мешканців України, а ще 3% назвали рідною іншу мову.

Про це повідомляє пресслужба Соцгрупи “Рейтинг”.

Ще десять років тому, у 2012 році, російську мову називали рідною 42% українців. Наприкінці 2021 року – 26%.

На початку повномасштабного вторгнення російська мова залишалась рідною для 18% українців, а станом на кінець квітня 2022 року – для 16% опитаних.

Водночас почала збільшуватись кількість тих, хто називає себе “двомовним” – з 15% до 33%.

Також зросла кількість осіб, які постійно спілкуються виключно українською мовою – з 44% до 51%.