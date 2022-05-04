Українську рідною мовою вважають 80% опитаних, російську – 16%, іншу мову – 3%

Про це повідомляє пресслужба Соцгрупи “Рейтинг”.
Ще десять років тому, у 2012 році, російську мову називали рідною 42% українців. Наприкінці 2021 року – 26%.
На початку повномасштабного вторгнення російська мова залишалась рідною для 18% українців, а станом на кінець квітня 2022 року – для 16% опитаних.
Водночас почала збільшуватись кількість тих, хто називає себе “двомовним” – з 15% до 33%.
Також зросла кількість осіб, які постійно спілкуються виключно українською мовою – з 44% до 51%.
- Нагадаємо, десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни зафіксувало, що 92% людей, які живуть в Україні, вважають себе українцями за національністю. Ще 5% – росіянами, а 3% віднесли себе до інших національностей.
- Раніше, десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни в Україні зафіксувало найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР. Лише 11% жалкують за ним. Водночас абсолютна більшість – 87% ні.
- Також за результатами останнього опитування, українці почали гірше ставитись до радянських керівників, а от ставлення до захисників України, зокрема й ОУН-УПА, значно покращилось.
- Окрім цього, десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни в Україні зафіксувало, що російська агресія різко змінила погляди українців, і сьогодні для 80% опитаних 9 травня – це День пам‘яті, і лише для 15% – День перемоги.