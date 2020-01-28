Мустафа Найем фактически выполняет обязанности пиарщика на своей должности в государственном концерне "Укроборонпром".

Об этом сообщает издание “Тексти” со ссылкой на ответ концерна на запрос.

Напомним, что официальное название должности, которую занимает Мустафа Найем, звучит так: заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

Согласно официальному ответу на запрос, в обязанности Мустафы Найема входит реализация информационной политики концерна; осуществление мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа концерна и его предприятий; организация рекламно-выставочной деятельности; подготовка и организация печати рекламно-информационных материалов; создание фото-видеоматериалов для наполнения сайта, участие в заседаниях уполномоченного органа управления по вопросам деятельности концерна и тому подобное. Также есть и пункт о взаимодействии с органами госвласти.

В ноябре 2019 заработная плата, полученная Найемом в концерне, составила 310,5 тыс. грн (включающий месячный должностной оклад 43 тыс. грн), а в декабре 2019 года – 176 тыс. грн (также включая месячный оклад 43 тыс. грн). Таким образом, в ноябре и декабре Мустафа Найем в целом получил 486,5 тыс. грн. Судя по выплатам, он работал в концерне 2 месяца. Получается 243 тыс в месяц, или около $10 000.

Отметим, что эти суммы указаны до уплаты налога на доход физических лиц, который составляет 18 %.

Журналисты издания отмечают, что на сайтах поиска работы зарплата руководителей коммуникационных отделов колеблется в пределах 20 – 25 000 гривен. Самая высокая предложенная зарплата за такую ​​работу составляет 51 000 гривен.

Как отметили в “Укроборонпроме”, размер начисления премий, надбавок, доплат работнику концерна определяется приказами с учетом его финансового состояния.

Напомним, 11 ноября бывший народный депутат (8 созыв) Мустафа Найем был назначен заместителем главы концерна “Укроборонпром”. Спустя 10 дней, 21 ноября, экс-нардеп объявил о назначении на должность.

5 декабря в ответ на запрос журналистов Найем сообщил, что его ежемесячный оклад составляет 43 тысячи гривен. Также стало известно, что оклад гендиректора концерна “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 меньше, чем его заместителя Мустафа Найем.