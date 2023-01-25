Сьогодні, 25 січня, віцепрем'єрка-міністерка України Ірина Верещук заявила в ефірі єдиного телемарафону новин про необхідність інтеграції переселенців у громади.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

На переконання Верещук, приймаючі громади мають намагатись інтегрувати переселенців, перетворюючи їх на повноцінних членів товариства.

“В цьому плані важливим є фактор працевлаштування. Тобто, робота є не лише доходом, а й ключовим інструментом інтеграції”, – зазначила посадовиця.

За приклад вона навела Чернівеччину, де 90% ВПО проживають не у прихистках, а в громадах, що дозволяє їм швидше інтегруватись та активно проявляти себе в нових умовах. Багато з них не обмежились допомогою від держави, а влаштувалися на роботу, навчають дітей, будують плани на майбутнє.

Також Верещук додає, що місцева влада має ставитися до переселенців не як до проблеми, а як до можливості. Це нові “мізки”, нові робочі руки. Треба дати їм можливість проявити себе, стати продуктивними для громади.