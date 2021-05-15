Колишній віцепрем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про "низку незрозумілих осіб", які за "дуже символічну плату" проживають у будинках у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.

Відповідний коментар Зубко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Так, напередодні Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував “повний аудит земель і резиденцій” у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

За його словами, це “майже 400 га заповідної землі та більш ніж 100 державних будівель і дач”, в яких за “дуже символічну плату” проживає “низка незрозумілих осіб”. Глава держави озвучив кілька прізвищ, серед яких був і Геннадій Зубко.

Колишній віцепрем’єр зазначив, що “точно не чекав почути своє прізвище після засідання РНБОУ”. Зубко наголосив, що за час своєї роботи у владі “ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом”.

“Бути публічною людиною – не лише здорово, це ще й відповідальність. І тому кожен з нас, державних діячів, хто агітує за рух до Європи і впровадження європейських стандартів публічності, повинен відповідати на публічні питання, в тому числі – де живеш, і скільки це тобі коштує. Я готовий. Під час своєї роботи і народним депутатом України, і першим заступником Адміністрації президента, і в двох урядах України ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом”, – написав Зубко.

Він уточнив, що зазвичай орендував житло, а будинок у Конча-Заспі офіційно орендує з 2016 року й вказує це в декларації.

“Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв. метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) в базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа”, – зазначив Зубко, опублікувавши фото будинку і платіжок за проживання в ньому.

Політик додав, що оренда будинку – це зовсім не “символічні суми”.

“Може, для когось це “символічні суми” за оплату житла, для мене – ні. Ні 58 тисяч грн в 2017 році, ні 69 тисяч грн в 2020 році, ні 104 тисячі грн в 2021 році за місяць. Дуже добре пам’ятаю, що “безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці”. Честь маю”, – підсумував Зубко.