Відповідний коментар Зубко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
Так, напередодні Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував “повний аудит земель і резиденцій” у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.
За його словами, це “майже 400 га заповідної землі та більш ніж 100 державних будівель і дач”, в яких за “дуже символічну плату” проживає “низка незрозумілих осіб”. Глава держави озвучив кілька прізвищ, серед яких був і Геннадій Зубко.
Колишній віцепрем’єр зазначив, що “точно не чекав почути своє прізвище після засідання РНБОУ”. Зубко наголосив, що за час своєї роботи у владі “ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом”.
“Бути публічною людиною – не лише здорово, це ще й відповідальність. І тому кожен з нас, державних діячів, хто агітує за рух до Європи і впровадження європейських стандартів публічності, повинен відповідати на публічні питання, в тому числі – де живеш, і скільки це тобі коштує. Я готовий. Під час своєї роботи і народним депутатом України, і першим заступником Адміністрації президента, і в двох урядах України ніколи не користувався ні пільгами, ні безоплатним службовим житлом”, – написав Зубко.
Він уточнив, що зазвичай орендував житло, а будинок у Конча-Заспі офіційно орендує з 2016 року й вказує це в декларації.
“Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую і оплачую будинок в 265 кв. метрів (132,5 кв. метрів житлових, 132,5 кв. метрів підвальних) в базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа”, – зазначив Зубко, опублікувавши фото будинку і платіжок за проживання в ньому.
Політик додав, що оренда будинку – це зовсім не “символічні суми”.
“Може, для когось це “символічні суми” за оплату житла, для мене – ні. Ні 58 тисяч грн в 2017 році, ні 69 тисяч грн в 2020 році, ні 104 тисячі грн в 2021 році за місяць. Дуже добре пам’ятаю, що “безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці”. Честь маю”, – підсумував Зубко.
- Нагадаємо, в липні минулого року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і переїхав жити на державну дачу в Конча-Заспі. Зазначалося, що перед цим її відремонтували за 310 тис. грн з держбюджету. За даними журналістів “Схем”, майже 200 тис. гривень з бюджету було витрачено на послуги з “аварійно-відновлювальних робіт щодо поточного ремонту будинку”, ще 110 тис. гривень пішло на “ремонт системи пожежної сигналізації”.
- Згодом з’явилася інформація, що на функціонування державної дачі в Конча-Заспі, куди в липні переїхав президент Володимир Зеленський, щорічно витрачається близько 3,5 млн гривень з державного бюджету.
- Сам Володимир Зеленський назвав тимчасовим проживання в резиденції в Конча-Заспі. Саму резиденцію він порівняв із готелем.
- “Європейська Солідарність” відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського щодо аудиту держземель та будівель у Конча-Заспі. Зокрема, партія вимагає, щоб він негайно виселився з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів та “жив як Голобородько”.