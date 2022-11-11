Про це він повідомив у Telegram.
“Громадяни Росії, що незаконно оселилися в тимчасово окупованому Криму. Не відкладайте на “потім” і, тим більше не сподівайтеся на російське “авось “, — звернувся Чубаров до росіян.
Він сказав, що міст, звичайно, сильно постраждав, але вони ще можуть встигнути “по ньому терміново залишити тимчасово окупований РФ Крим”.
Рефат Чубаров запевнив, що далі їм як співучасникам російських злочинів, буде тільки гірше і безвихідніше: “Отже, швидко зібралися й уперед: одна нога – вже у Воронежі, друга поки що на мосту, який незабаром звалиться”, — додав він.
- Росіяни вивезли вихованців з “Олешківського дитячого будинку-інтернату” Херсонської обласної ради до Клінічної психіатричної лікарні в Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.
- Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги передано з власності Автономної Республіки Крим у державну власність України.
- У Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили намір РФ розпочати 1 листопада на тимчасово окупованих територіях України осінній призов до лав російських збройних сил, зауваживши, що так країна-агресорка намагається втілити політику повзучої анексії, яку також застосовує в Криму.