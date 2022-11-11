Про це він повідомив у Telegram.

“Громадяни Росії, що незаконно оселилися в тимчасово окупованому Криму. Не відкладайте на “потім” і, тим більше не сподівайтеся на російське “авось “, — звернувся Чубаров до росіян.

Він сказав, що міст, звичайно, сильно постраждав, але вони ще можуть встигнути “по ньому терміново залишити тимчасово окупований РФ Крим”.

Рефат Чубаров запевнив, що далі їм як співучасникам російських злочинів, буде тільки гірше і безвихідніше: “Отже, швидко зібралися й уперед: одна нога – вже у Воронежі, друга поки що на мосту, який незабаром звалиться”, — додав він.