Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Він сповістив, що отримав перевірену інформацію про чергове вивезення дітей з херсонського інтернату віком від 9 до 17 років. Водночас Лубінець опублікував фото частини так званого “наказу”.

Фото: Дмитро Лубінець

“Окупаційна влада Херсонщини продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид і депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим”, — сказав Лубінець.

Крім того, Омбудсмен заявив про звернення до правоохоронних органів за цим фактом для фіксації чергового злочину Росії.