Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
Він сповістив, що отримав перевірену інформацію про чергове вивезення дітей з херсонського інтернату віком від 9 до 17 років. Водночас Лубінець опублікував фото частини так званого “наказу”.
“Окупаційна влада Херсонщини продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид і депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим”, — сказав Лубінець.
Крім того, Омбудсмен заявив про звернення до правоохоронних органів за цим фактом для фіксації чергового злочину Росії.
- Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов назвав ймовірні терміни звільнення Херсона.
- Пропри те, що російські окупанти виводять деякі підрозділи з північно-західної частини Херсонської області, досі незрозуміло, чи будуть війська РФ боротися за місто Херсон.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що мирних жителів тимчасово окупованого Херсона потрібно вивезти з міста.