Росіяни вивезли вихованців з "Олешківського дитячого будинку-інтернату" Херсонської обласної ради до Клінічної психіатричної лікарні в Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Він сповістив, що отримав перевірену інформацію про чергове вивезення дітей з херсонського інтернату віком від 9 до 17 років. Водночас Лубінець опублікував фото частини так званого “наказу”.

“Окупаційна влада Херсонщини продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид і депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим”, — сказав Лубінець.

Крім того, Омбудсмен заявив про звернення до правоохоронних органів за цим фактом для фіксації чергового злочину Росії.