Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який бере участь у Форумі Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні, закликав підтримати членство України в НАТО.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Під час дискусії за участі президентки Молдови Майї Санду та Голови IDU Стівена Гарпера Порошенко нагадав, що Україна стала щитом для сусідніх держав і зараз захищає європейські кордони від збройної агресії росіян.

Політик закликав надати нашій країні більше зброї та підтримати її членство в НАТО, нагадуючи, що Україна щодня платить найвищу ціну – на фронті і у цивільних містах, які зазнають ракетних атак.

“Я дуже ціную сьогоднішнє рішення про схвалення постачань танків Leopard. 800 мільйонів доларів, за які сьогодні проголосував Конгрес на підтримку України, надзвичайно важливі. Але нам потрібно ще кілька речей. Відкрити двері в НАТО для України – це єдиний можливий спосіб зупинити війну в Європі. І давайте не будемо уникати цього питання, давайте не будемо говорити, що зараз – не час для обговорення. Ні! Зараз саме той час, щоб відкрити ці двері”, – наголосив п’ятий президент.

Жодні інші формули та формати не здатні конкурувати з Вашингтонським договором 1949 року.

Він констатував, що основне рішення зараз – за США, пояснюючи, що за будь-яких умов гарантія безпеки і миру в Європі буде за США. Окрім цього, політик переконаний, що іншого механізму, як членство в НАТО, у світі немає.

У Вашингтоні чітко розуміють, що боротьба України – більша за Україну, що йдеться про світову демократію у протистоянні автократії та диктатурі.

За його словами, пріоритет номер один для НАТО – членство України, оскільки зараз не стаття 5 захищає Європу, а “синьо-жовтий щит Збройних сил України”.

“Вчора ми відзначали День Збройних Сил України. І це безперечно найбільш ефективний захист України, Молдови, Європи та світу”, – резюмував Порошенко.

Довідка. Міжнародний демократичний союз – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.