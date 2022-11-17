П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Мюнхені зустрівся із представниками політичної еліти Німеччини й закликав надати Україні більше зброї та допомогти з відновленням енергетичних об’єктів.

Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Зустріч організовано за сприяння керівництва Мюнхенської безпекової конференції. Під час зустрічі п’ятий президент України закликав Німеччину посилити санкції проти Росії, дати Україні більше озброєння та допомогти з відновленням енергетичної інфраструктури.

Петро Порошенко закликав Бундестаг визнати Росію державою-спонсором тероризму, а також звернувся до Німеччини із проханням допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України, зокрема передати обладнання, трансформатори, а у знеструмлені населені пункти – генератори.

“Україні потрібне німецьке озброєння, в тому числі танки Leopard та системи протиповітряної оборони Iris. Все це потрібно для перемоги. Зброя, ембарго на російський експорт, членство України в ЄС і НАТО. І депутінізація Європи та світу”, – наголосив Порошенко.

Також п’ятий президент України зазначив: зростає розуміння того, що про мир слід говорити не з позиції умиротворення агресора чи індульгенції за скоєні злочини, включно зі злочином геноциду проти українського народу. А з позицій спільної перемоги України та союзників над агресором, та демократії – над авторитаризмом і диктатурою.

Бенедикт Франке, заступник голови та генеральний директор Мюнхенської конференції, подарував Петру Порошенку видання “Мистецтво дипломатії” як одному з провідних дипломатів сучасності.

“Був зворушений подарунком від Бенедикта Франке. В унікальному виданні “Мистецтво дипломатії” є світлини, які нагадали мені про зустрічі, промови та переговори в рамках конференції й під час президенства, і в часи дипломатичної служби”, – написав Порошенко у Facebook.