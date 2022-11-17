Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.
Зустріч організовано за сприяння керівництва Мюнхенської безпекової конференції. Під час зустрічі п’ятий президент України закликав Німеччину посилити санкції проти Росії, дати Україні більше озброєння та допомогти з відновленням енергетичної інфраструктури.
Петро Порошенко закликав Бундестаг визнати Росію державою-спонсором тероризму, а також звернувся до Німеччини із проханням допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України, зокрема передати обладнання, трансформатори, а у знеструмлені населені пункти – генератори.
“Україні потрібне німецьке озброєння, в тому числі танки Leopard та системи протиповітряної оборони Iris. Все це потрібно для перемоги. Зброя, ембарго на російський експорт, членство України в ЄС і НАТО. І депутінізація Європи та світу”, – наголосив Порошенко.
Також п’ятий президент України зазначив: зростає розуміння того, що про мир слід говорити не з позиції умиротворення агресора чи індульгенції за скоєні злочини, включно зі злочином геноциду проти українського народу. А з позицій спільної перемоги України та союзників над агресором, та демократії – над авторитаризмом і диктатурою.
Бенедикт Франке, заступник голови та генеральний директор Мюнхенської конференції, подарував Петру Порошенку видання “Мистецтво дипломатії” як одному з провідних дипломатів сучасності.
“Був зворушений подарунком від Бенедикта Франке. В унікальному виданні “Мистецтво дипломатії” є світлини, які нагадали мені про зустрічі, промови та переговори в рамках конференції й під час президенства, і в часи дипломатичної служби”, – написав Порошенко у Facebook.
- Німеччина розпочинає навчання українських військовослужбовців у межах нової місії Євросоюзу – “EU Military Assistance Mission” (EUMAM) Ukraine.
- Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї. Там також технічно будуть обслуговувати озброєння, яке раніше передала Німеччина.
- Уряд Німеччини виділив зі свого бюджету на 2023 рік додатковий мільярд євро для України. Ці кошти будуть направлені на посилення захисту від російських кібератак та документування воєнних злочинів росіян проти українців.