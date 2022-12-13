В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що рішення Верховної Ради України щодо ліквідації ОАСК не відповідає положенням Конституції та вимогам воєнного часу.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті ОАСК.

В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які, фактично, будуть позбавлені доступу до правосуддя в той час, коли вся країна вже бореться із зовнішнім ворогом – Російською Федерацією.

“Передбачається, що десятки тисяч справ, які перебувають на сьогодні в провадженні ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду. І кожного разу розгляд справ буде починатися спочатку. У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що він розроблений для забезпечення доступності правосуддя, однак, на практиці, це навпаки”, – прокоментували у пресслужбі ОАСК.

А також додали, що судді і працівники апарату суду будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства, неухильно виконувати покладені на них обов’язки, як це відбувалось з першого дня роботи суду у 2004 році.

“Відсоток задоволених позовів, розглянутих суддями Окружного адміністративного суду міста Києва, завжди був високим та свідчив лише про одне – довіру громадян до суду. З початку року відсоток забезпечення був на рівні 78-82%, а це значить, що кожні 8 із 10 позовів суд розглянув на користь позивачів. І це головний показник нашої щоденної роботи, яку намагаються зупинити політично мотивованим рішенням”, – підсумували у суді.

Зазначимо, що сьогодні, 13 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Рішення щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва підтримало 310 нардепів.