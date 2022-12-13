Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Рішення щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва підтримало 310 нардепів.

Фракції проголосували за ліквідацію ОАСК наступним чином:

“Слуга Народу” – 194;

“Європейська Солідарність” – 24;

“Батьківщина” – 11;

“Платформа за життя та мир” – 20;

“За майбутнє” – 12;

“Голос” – 13;

“Довіра” – 14;

“Відновлення України” – 13;

Позафракційні – 9.

Зазначимо, що за даними Центру протидії корупції, народні депутати від забороненої партії “Опозиційна платформа – За Життя” блокували голосування про ліквідацію ОАСК.

“Російська агентура з ОПЗЖ рятує російську агентуру з ОАСК, зриваючи голосування законопроєкту про ліквідацію суду Вовка в цілому. Ми назвемо ім‘я кожного депутата, який це робить. Ми донесемо імена цих потвор до кожного, хто зі зброєю в руках захищає Україну”, – заявили в ЦПК.

Зазначимо, що 15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” та остаточно заборонив її діяльність в Україні.

Нагадаємо, що 9 листопада Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини. Зазначається, що санкції запровадили в межах так званого “закону Магнітського”. Він передбачає покарання людей, які причетні до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини. Внаслідок чого їм забороняється в’їзд до Сполучених Штатів.

Справи, до яких причетний Павло Вовк

Він фігурує в справі “плівок Вовка”, оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Згідно з ними, посадовець втручався в роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень за гроші.

У 2020 році йому, його заступнику, Євгену Аблову та ще п’ятьом суддям ОАСК оголошено про підозру в створенні злочинної організації та захопленні влади.

Протягом головування Вовка ОАСК став відомий низкою скандальних рішень. До прикладу таких, як відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, незаконність дій директора НАБУ Артема Ситника та нардепа Сергія Лещенка про розголошення інформації щодо Пола Манафорта, а також скасування рішення про націоналізацію “ПриватБанку”.

4 листопада 2022-го Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив примусово привести Вовка, а також суддів Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі “плівок Вовка”.