Відповідне відео опублікував Зеленський у соцмережах.

Він зауважив, що наразі у мережі багато фейкової інформації про заклики ЗСУ скласти зброю, однак він наголосив, що наразі знаходиться в Києві та в жодному разі не відкликає українську армію.

Відеозвернення Президент зняв на тлі “Будинку із химерами” навпроти Офісу Президента.

Ми будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя – це наша правда. А наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати! – наголосив Володимир Зеленський.