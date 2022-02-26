Відповідне відео опублікував Зеленський у соцмережах.

Він зауважив, що наразі у мережі багато фейкової інформації про заклики ЗСУ скласти зброю, однак він наголосив, що наразі знаходиться в Києві та в жодному разі не відкликає українську армію.

Відеозвернення Президент зняв на тлі “Будинку із химерами” навпроти Офісу Президента.