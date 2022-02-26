Відповідне відео опублікував Зеленський у соцмережах.
Він зауважив, що наразі у мережі багато фейкової інформації про заклики ЗСУ скласти зброю, однак він наголосив, що наразі знаходиться в Києві та в жодному разі не відкликає українську армію.
Відеозвернення Президент зняв на тлі “Будинку із химерами” навпроти Офісу Президента.
Ми будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя – це наша правда. А наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати! – наголосив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, що міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.
- Також Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки початку третього дня повномасштабної війни Росії проти України.