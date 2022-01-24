П'ятий президент Петро Порошенко закликав негайно провести закрите засідання Верховної Ради за участі президента Володимира Зеленського та вищого військового керівництва держави. Він додав, що протягом останніх п'яти тижнів чинний уряд займав позицію невтручання в справу захисту України.

Таку думку політик висунув під час засідання Погоджувальної Ради 24 січня.

За його словами, ситуація в країні обговорюється поза її межами: слухання по ситуації на українсько-російському кордоні проходять в Конгресі США, Бундестазі, британському парламенті, більшості парламентів ЄС. Водночас партнери-країни стали висилати родини дипломатів.

“Посольства починають евакуацію родин дипломатів, що я категорично не підтримую, а Верховна Рада тим часом займає позицію невтручання в справу захисту України, перебуваючи на канікулах п’ять тижнів”, – зазначив Петро Порошенко.

П’ятий президент додав, що з початку листопада влада заперечує російську загрозу й не обговорює проблему детально. Він додав, що попри заяви — влада не виділила “жодної додаткової копійки на армію”. Порошенко згадав, що коли наприкінці 2021 року ділили непередбачені інфляційні доходи, майже все відправили на дороги.

“Ми вимагаємо завтра провести закрите засідання Верховної ради України за участі Зеленського, всього вищого військово-політичного керівництва. Дати меседж депутатам і дати меседж народу. Саме це, а не відосики в стилі “Не дивися вгору” має виконати роль заспокоєння українців”, – вважає голова “Європейської Солідарності”.

За його словами, треба негайно розпочати закупівлю бронежилетів і касок, пального, сформувати резерви першої черги. Зокрема він закликав зняти 50 мільярдів гривень з “Великого будівництва”, з резервів, зокрема коштом Міжнародного валютного фонду, і спрямувати на збільшення грошового утримання військовослужбовців. Порошенко додав, що воїнів треба запрошувати на контракти на пів року, коли насувається найбільша загроза, замість трьох років. Також він закликав змінити ситуацію, коли чисельність бригад укомплектована на 50%.