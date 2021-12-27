Про це Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю “5 каналу”, котре оприлюднять 28 грудня.
“У першій половині січні я точно, – відповідно до свого графіка, який я не збираюся узгоджувати із Зеленським, – повернуся до України. І вже на місці дам відповіді на всі питання і щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму”, – зазначив П. Порошенко.
Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Тиждень тому підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.
- Нагадаємо, Харківська правозахисна група назвала підозру Порошенку нікчемною.
- Пізніше Харківська правозахисна група (ХПГ) опублікувала матеріал про кримінальне провадження проти п’ятого президента України, в якому зокрема пояснюється, чому ця підозра має характер політичного переслідування проти опозиціонера.
- Раніше #Букви вже писали про підозру одному з учасників цієї справи – ексміністру Демчишину. Опублікована підозра Петру Порошенку дозволяє припустити, що п’ятому президенту вручили документ того ж змісту, що і Володимиру Демчишину.