Не зробив щеплення проти COVID-19: президента Бразилії не пустили на футбольний матч

Президенту Бразилії Жаїру Болсонаро не дозволили відвідати матч чемпіонату між Сантосом та Греміо, оскільки домашній клуб не допустив невакцинованих уболівальників на свій стадіон.

Про це повідомляє бразильське видання Correio Braziliense.

Домашній матч футбольного клубу “Сантос” з глядачами на трибуні проходив вперше з початку епідемії COVID-19. Для доступу до стадіону потрібно підтвердження про повну вакцинацію. Тільки 30% місць будуть доступні для вболівальників, щоб подивитися матч між двома командами Серії А.

Президент Бразилії поскаржився під час прямого ефіру у Facebook, що він захотів глянути гру, але його не впустили на матч Сантоса – дозволено лише тим, хто зробив щеплення.

Болсонаро відмовився робити вакцинацію та закликав інших наслідувати його приклад. Президент Бразилії стверджував, що у нього є антитіла, оскільки уже заразився COVID-19. Він також категорично не підтримує введення паспортів вакцинації.

Як передає видання Reuters, у Бразилії від COVID-19 померло понад 600 000 людей.

Це уже не перша подібна ситуація з президентом Бразилії: раніше Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.