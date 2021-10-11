Не зробив щеплення проти COVID-19: президента Бразилії не пустили на футбольний матч

Про це повідомляє бразильське видання Correio Braziliense.
Домашній матч футбольного клубу “Сантос” з глядачами на трибуні проходив вперше з початку епідемії COVID-19. Для доступу до стадіону потрібно підтвердження про повну вакцинацію. Тільки 30% місць будуть доступні для вболівальників, щоб подивитися матч між двома командами Серії А.
Президент Бразилії поскаржився під час прямого ефіру у Facebook, що він захотів глянути гру, але його не впустили на матч Сантоса – дозволено лише тим, хто зробив щеплення.
Болсонаро відмовився робити вакцинацію та закликав інших наслідувати його приклад. Президент Бразилії стверджував, що у нього є антитіла, оскільки уже заразився COVID-19. Він також категорично не підтримує введення паспортів вакцинації.
Як передає видання Reuters, у Бразилії від COVID-19 померло понад 600 000 людей.
Це уже не перша подібна ситуація з президентом Бразилії: раніше Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.
- У березні в Бразилії спостерігався потужний спалах захворюваності на коронавірус COVID-19. У країні фіксуються рекордні показники нових випадків зараження та смертності, а лікарні вже не можуть впоратися із таким потоком хворих.
- Також початку липня в Бразилії десятки тисяч осіб вийшли на вулиці на знак протесту проти методів президента країни Жаїра Болсонару щодо боротьби з коронавірусом COVID-19.