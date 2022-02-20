Очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що вторгнення Росії в Україну може стати не останнім зазіханням президента РФ Володимира Путіна на чужі території.

Про це Ліз Трасс розповіла в інтерв’ю британській газеті Mail On Sunday.

На думку міністерки, якщо сьогодні дозволити Володимиру Путіну розпочати повномасштабну і відкриту війну з Україною, то з часом він зазіхне на інші пострадянські держави.

“Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні. Його амбіції не просто привели до того, що він хоче взяти Україну під контроль. Йому потрібно повернути час назад, як було у середині 1990-тих років чи навіть раніше”, – наголосила Ліз Трасс

Вона додала, що під загрозою перебувають країни Балтії та західні Балкани. Трасс нагадала, як очільник Кремля публічно розповідав про своє бажання відродити велику Росію, щоб повернутись до часів, коли Москва контролювала велику частину Східної Європи.

Саме тому, додала Трасс, дуже важливо, щоб Велика Британія та її союзники протистояли російському президенту.

“Наступного тижня це може бути Україна, а хто буде наступним?”, – зазначила британська міністерка.

Ліз Трасс додала, що вторгнення РФ в Україну може покласти кінець 23-річному правлінню Путіна. За її словами, українці будуть боротись з російською армією, а росіяни будуть зустрічати вдома труни з загиблими солдатами.

Як зазначила Трасс, можливо, росіянам не подобається чути такі повідомлення, проте вони повинні це зрозуміти.

Чиновниця Великої Британії також розповіла про те, що з початку лютого із Росії сорок раз лунали неправдива інформація. Проте Захід робить все, щоб викрити задуми Москви. Трасс додала, що в останній тиждень кількість дезінформації із РФ збільшилась удвічі, тому Захід чітко розуміє – Росія готується.

“Ми працюємо з нашими союзниками, щоб Путін не зміг говорити про те, чого не існує. Ми розповідаємо все відкрито, щоб у випадку вторгнення Росії світ розумів, що був акт агресії саме з боку Кремля і цьому немає ніякого виправдання”, – розповіла глава МЗС Великої Британії.

Пригадала Трасс і про свою поїздку до Росії, під час якої зустрілась з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вона розповіла, що попередила Лаврова щодо вторгнення РФ в Україну.

Вона також додала, що Велика Британія допомагає Україні, передаючи озброєння, а також підготувавши пакет санкцій проти Росії, хоча у Кремлі вже заявили, що їм “плювати на ці санкції”.