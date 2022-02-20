Про це Ліз Трасс розповіла в інтерв’ю британській газеті Mail On Sunday.
На думку міністерки, якщо сьогодні дозволити Володимиру Путіну розпочати повномасштабну і відкриту війну з Україною, то з часом він зазіхне на інші пострадянські держави.
“Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні. Його амбіції не просто привели до того, що він хоче взяти Україну під контроль. Йому потрібно повернути час назад, як було у середині 1990-тих років чи навіть раніше”, – наголосила Ліз Трасс
Вона додала, що під загрозою перебувають країни Балтії та західні Балкани. Трасс нагадала, як очільник Кремля публічно розповідав про своє бажання відродити велику Росію, щоб повернутись до часів, коли Москва контролювала велику частину Східної Європи.
Саме тому, додала Трасс, дуже важливо, щоб Велика Британія та її союзники протистояли російському президенту.
“Наступного тижня це може бути Україна, а хто буде наступним?”, – зазначила британська міністерка.
Ліз Трасс додала, що вторгнення РФ в Україну може покласти кінець 23-річному правлінню Путіна. За її словами, українці будуть боротись з російською армією, а росіяни будуть зустрічати вдома труни з загиблими солдатами.
Як зазначила Трасс, можливо, росіянам не подобається чути такі повідомлення, проте вони повинні це зрозуміти.
Чиновниця Великої Британії також розповіла про те, що з початку лютого із Росії сорок раз лунали неправдива інформація. Проте Захід робить все, щоб викрити задуми Москви. Трасс додала, що в останній тиждень кількість дезінформації із РФ збільшилась удвічі, тому Захід чітко розуміє – Росія готується.
“Ми працюємо з нашими союзниками, щоб Путін не зміг говорити про те, чого не існує. Ми розповідаємо все відкрито, щоб у випадку вторгнення Росії світ розумів, що був акт агресії саме з боку Кремля і цьому немає ніякого виправдання”, – розповіла глава МЗС Великої Британії.
Пригадала Трасс і про свою поїздку до Росії, під час якої зустрілась з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вона розповіла, що попередила Лаврова щодо вторгнення РФ в Україну.
Вона також додала, що Велика Британія допомагає Україні, передаючи озброєння, а також підготувавши пакет санкцій проти Росії, хоча у Кремлі вже заявили, що їм “плювати на ці санкції”.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.
- Також за словами західних чиновників, обсяг російської дезінформації, яка намагається представити Україну як загрозу для виправдання військових дій Росії, за минулий тиждень зріс більш ніж вдвічі. Про це зокрема заявила і міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
- Політичний експерт Євген Магда вважає, що агресивні дії Росії щодо України, її вимоги “гарантій безпеки” поставили перед США та їх союзниками питання про ефективні санкції проти Кремля. Санкції – один з елементів міжнародної політики, який дозволяє продемонструвати позицію, але не оголошувати війну. І в цьому – у наявності позиції – їхня особливість.
- Раніше стало відомо, що Велика Британія погодила з країнами-партнерами “Великої сімки” (G7) та Європейським союзом санкції проти РФ у разі її вторгнення на українські території.