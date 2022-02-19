Велика Британія погодила з країнами-партнерами "Великої сімки" (G7) та Європейським союзом санкції проти РФ у разі її вторгнення на українські території.

Про це сповістила міністерка закордонних справ Об’єднаного Королівства Ліз Трасс в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Відповідаючи на запитання журналістів, очільниця британського МЗС зауважила, що для зупинення російської агресії проти України потрібні рішучі дії, а не “поступки”.

“Ми маємо показати силу, підтримавши Україну. Ми маємо забезпечити, щоб на випадок надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже погодили з нашими союзниками по G7 та ЄС, включаючи Німеччину”, – заявила Трасс.

Також, за її словами, Лондон занепокоєний через загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. На думку Трасс, Росія може використати це як привід задля вторгнення в Україну.