Про це сповістила міністерка закордонних справ Об’єднаного Королівства Ліз Трасс в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.
Відповідаючи на запитання журналістів, очільниця британського МЗС зауважила, що для зупинення російської агресії проти України потрібні рішучі дії, а не “поступки”.
“Ми маємо показати силу, підтримавши Україну. Ми маємо забезпечити, щоб на випадок надзвичайної ситуації був готовий жорсткий пакет санкцій. Ці санкції ми вже погодили з нашими союзниками по G7 та ЄС, включаючи Німеччину”, – заявила Трасс.
Також, за її словами, Лондон занепокоєний через загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. На думку Трасс, Росія може використати це як привід задля вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Заходу знадобиться демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути “катастрофічного” вторгнення в Україну.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс переконана, що загроза нового нападу Російської Федерації на Україну є “перевіркою хоробрості” та лакмусовим папірцем для Заходу.
- Також через загрозу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну посольство Великої Британії тимчасово переміщується з Києва до Львова.
- Раніше Ліз Трасс висловила побоювання, що атака Російської Федерації “не зупиниться на Україні”.