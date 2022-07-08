П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу у парламенті закликав скасувати оподаткування волонтерської і благодійної допомоги на користь ЗСУ, а також фінансової підтримки, яка надається родинам загиблих і поранених на фронті.

Про це повідомили у пресслужбі “Європейської Солідарності”.

Порошенко звернув увагу на волонтерство, назвавши його потужним ресурсом України, який об’єднує народ від сходу до заходу. Петро Порошенко наголосив, що 80% українців долучились до процесу волонтерства, навіть ті, хто перебувають за кордоном.

Однак, додав п’ятий президент, у простих українців кошти поступово вичерпуються, а внески підприємств, які віддають понад 4% доходів на благодійність, обкладають податком у розмірі 18%.

Так само обкладається податком і ПДФО ще й фінансова допомога на користь родин загиблих та поранених.

“Ми, народні депутати, зараз маємо прийняти необхідні законопроєкти, які дозволять вирішити хоча б два питання. Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. Ми внесли законопроєкт №7528, ми просимо поставити його на голосування у першому читанні і в цілому для того, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему”, – наголосив Порошенко.

Іншим законопроєктом, № 7506-1, “ЄС” пропонує зняти обмеження, щоб допомога, яке йде благодійним організаціям і спрямовується виключно на підтримку Збройних сил України, також “не була обтяжена податком на патріотизм”.

“Я твердо переконаний, що це наші зобов’язання, це закони першочергові, і зал їх підтримає”, – зазначив політик.

Порошенко також подякував всім, хто долучився до проєкту постачання в Україну бронемашин італійського виробництва.

Він нагадав, що вперше експортну ліцензію на купівлю нової військової бронетехніки з країни Євросоюзу отримала недержавна організація. Партія з 11 броньовиків для ДШВ буде поставлена коштом Фонду Порошенка та волонтерами ГО “Справа Громад”.

“Хочу привітати всіх, бо багато хто з цього залу долучився до підтримки постачання бронетехніки. Це вперше бронетехніку поставляють недержавні структури. Дякую вам за це. І це є подарунком Збройним Силам України”, – сказав Порошенко