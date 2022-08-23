російсько-українська війна

24 серпня

00:39 «Небезпека — стовідсоткова! Навіть не 99% — 100%!» — Зеленський про загрозу на ЗАЕС
00:24 Радбез ООН закликав РФ якомога швидше допустити МАГАТЕ до ЗАЕС

23 серпня

23:15 Прокурори викрили шахраїв, які обікрали українців на 10 мільйонів гривень під виглядом оформлення виплат від «Є-підтримки»
22:43 З 2014 року року Німеччина, Франція та Італія гарантували понад $13 мільярдів на енергетичні проєкти Росії — Bloomberg
21:19 «Крим стане частиною європейського транспортного простору»: Шмигаль про основні напрямки розвитку півострова
21:08 Міноборони РФ підтвердило, що співзасновник «Громадського радіо» Максим Буткевич перебуває в полоні
20:41 Глава МЗС Франції нагадала Лаврову про згоду РФ допустити МАГАТЕ на ЗАЕС
20:37 Супутник «Січ 2-30» працює в обмеженому режимі через кібератаку — голова Держкосмосу
19:44 У МОЗ пояснили, чому розчин йоду не допоможе в разі радіаційної аварії
Партнерський матеріал
19:24 Підтримка для військових та волонтерських організацій від гіпермаркетів FOZZY
19:21 У Любліні 24 серпня на міській ратуші піднімуть прапори України та Польщі
18:50 Україна подала до ЄСПЛ нові термінові вимоги щодо українських захисників «Азовсталі»
18:48 Через обстріли Запорізької АЕС загинув працівник електространції — Енергоатом
Партнерський матеріал
18:30 Дитячі товари: косметика для догляду
18:20 Канада запроваджує нові санкції проти Росії
18:12 Анджей Дуда закликав повністю демонтувати «Північний потік-2»
17:49 В Україні позбавлятимуть батьківських прав через відмову від обов’язкової евакуації дітей
17:30 ЄС має враховувати політичні аспекти під час надання віз росіянам — представниця Єврокомісії
17:30 Джонсон: Велика Британія ніколи не визнає анексію РФ будь-якої території України
17:26 Проведення так званого «трибуналу» над українськими захисниками у Маріуполі вважатиметься воєнним злочином — ООН
17:02 У Steam та GOG.com проходять фестивалі українських ігор до Дня Незалежності
16:59 «Другої світової війни не було б, якби СРСР не домовився з Німеччиною» – старший радник Конгресу США Пол Массаро
16:07 Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти – Reuters
16:06 Зеленський і Дуда взяли участь у відкритті Алеї сміливості у Києві
15:53 Глава російського МЗС Лавров засудив ізраїльські ракетні удари по Сирії та закликав «поважати суверенітет країни»
15:38 Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський імпорт скоротився на 50%
15:14 Прем’єрка Фінляндії заявила, що варто відмовитися від російських енергоресурсів та посилити санкції
15:09 Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: зруйновано та пошкоджено кілька приватних будинків
15:04 Тайвань заявив про перетин середньої лінії Тайванської протоки п’ятьма китайськими літаками
14:54 23 серпня – День міста Харків

«Небезпека — стовідсоткова! Навіть не 99% — 100%!» — Зеленський про загрозу на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.

Середа, 24 серпня 2022, 00:39
Підтримати

Про це він заявив за підсумками саміту Кримської платформи.

Зеленський сказав, що атомна електростанція працює. Викидів на сьогодні там не було: “Небезпека — стовідсоткова! Навіть не 99% — 100%! Тому, що ми не контролюємо саме те, що там відбувається”, — додав президент.

За його словами, росіяни “щось завозили” на станцію потайки від персоналу АЕС. На думку Зеленського це може бути “що завгодно”, навіть міни. Він переконаний, що світ має поставити РФ ультиматум, аби вона дала спокій ЗАЕС, вивезла звідти свою техніку, а також бомби й зброю.

Президент зазначив, що Росія намагалась від’єднати станцію від електромереж, але, на щастя, цього не відбулось: “Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу”, — констатував він.

Теги: Володимир Зеленський, війна, ЗАЕС, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook