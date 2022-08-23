«Небезпека — стовідсоткова! Навіть не 99% — 100%!» — Зеленський про загрозу на ЗАЕС

Про це він заявив за підсумками саміту Кримської платформи.
Зеленський сказав, що атомна електростанція працює. Викидів на сьогодні там не було: “Небезпека — стовідсоткова! Навіть не 99% — 100%! Тому, що ми не контролюємо саме те, що там відбувається”, — додав президент.
За його словами, росіяни “щось завозили” на станцію потайки від персоналу АЕС. На думку Зеленського це може бути “що завгодно”, навіть міни. Він переконаний, що світ має поставити РФ ультиматум, аби вона дала спокій ЗАЕС, вивезла звідти свою техніку, а також бомби й зброю.
Президент зазначив, що Росія намагалась від’єднати станцію від електромереж, але, на щастя, цього не відбулось: “Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу”, — констатував він.
- Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликала Росію якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.
- За словами президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.
- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.