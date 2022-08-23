«Небезпека — стовідсоткова! Навіть не 99% — 100%!» — Зеленський про загрозу на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.

Про це він заявив за підсумками саміту Кримської платформи.

Зеленський сказав, що атомна електростанція працює. Викидів на сьогодні там не було: “Небезпека — стовідсоткова! Навіть не 99% — 100%! Тому, що ми не контролюємо саме те, що там відбувається”, — додав президент.

За його словами, росіяни “щось завозили” на станцію потайки від персоналу АЕС. На думку Зеленського це може бути “що завгодно”, навіть міни. Він переконаний, що світ має поставити РФ ультиматум, аби вона дала спокій ЗАЕС, вивезла звідти свою техніку, а також бомби й зброю.

Президент зазначив, що Росія намагалась від’єднати станцію від електромереж, але, на щастя, цього не відбулось: “Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу”, — констатував він.