Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Куюн пояснив, які наслідки будуть від подешевшання нафти для України.

“Однозначний плюс для України – енергозалежної держави – зниження витрат на нафту, нафтопродукти і газ. На скільки? Пропорційно динаміці на світовому ринку. Відразу скажу, що це не буде 30%. Нафта – лише одна складова в ціні нафтопродуктів, на яку припадає 30 -40%. Відповідно зниження цін на нафтопродукти має скласти 10-15%. У нашому випадку треба стежити за котируваннями нафтопродуктів, а не нафти, темпи змін не завжди пропорційні”, – написав він.

Також експерт розповів про аспекти валютного курсу.

“А тепер головний аспект: нафта і нафтопродукти закуповуються за валюту. Вищесказане справедливо в валютному еквіваленті і, якщо ми говоримо про ціни на колонках, питання впирається в валютний курс. Яким він буде? Проблема в тому, що разом з нафтою зазвичай валяться ринки важливих для нас експортних позицій – металургійної та аграрної продукції. Приплив валюти в країну зменшується і це штовхає курс валют вгору. А з ним і ціни на імпортні товари, зокрема паливо. Якщо припустити, що курс залишиться незмінним, то з урахуванням існуючого ще з останніх подій потенціалу для зниження (а він чималий) ціна на дизпаливо може впасти до 20 грн/л (сьогодні в середньому 25,8 грн). Але може статися і так, що нинішня ціна буде за щастя, якщо валютний курс полетить”, – зазначив експерт.

Крім того, Куюн звернув увагу на фактор коронавірусу.

“Як складеться пасьянс в цей раз, складно сказати, ринки змінюються. На відміну від попереднього краху нафтових цін в 2015-2016 роках, сьогодні є вкрай важливий фактор коронавірусу, який реально чинить серйозний вплив на попит. Ну і ніхто не знає, як тепер складеться діалог в рамках нафтовидобувного картелю. Гляди, росіяни заявлять, що, мовляв, лихий попутав і скоротити видобуток за пропозицією арабських колег було не такою вже й поганою ідеєю … “, – підсумував він.